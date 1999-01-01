Київ
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B06
Ганцикловір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A B
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B06
Ганцикловір
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Ганцикловір-Фармекс
Ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
від
779,00
грн
в 310 аптеках
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Цимевен®
Ліофілізат для приготування розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/п р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
Виробник
Корпорація Здоров'я
Чеплафарм Арцнайміттель
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