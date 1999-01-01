Київ
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E10

Аванафил

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B EЗасоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E10Аванафил
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Аваналав®
Аваналав®
Таблетки 100 мг блістер №4
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від 514,30 грн
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Аваналав®
Аваналав®
Таблетки 50 мг блістер №4
Київський вітамінний завод
від 239,59 грн
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Аваналав®
Аваналав®
Таблетки 100 мг блістер №1
Київський вітамінний завод
від 124,00 грн
в 294 аптеках
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