Київ
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E10
Аванафил
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B E
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E10
Аванафил
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Аваналав®
Таблетки 100 мг блістер №4
Київський вітамінний завод
від
514,30
грн
в 344 аптеках
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Аваналав®
Таблетки 50 мг блістер №4
Київський вітамінний завод
від
239,59
грн
в 335 аптеках
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Аваналав®
Таблетки 100 мг блістер №1
Київський вітамінний завод
від
124,00
грн
в 294 аптеках
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