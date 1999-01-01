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Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E08
Тадалафіл
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B E
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E08
Тадалафіл
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Максігра Драйв
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №4
Польфарма
від
685,00
грн
в 505 аптеках
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Пінап
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Фармак
від
567,10
грн
в 486 аптеках
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Максігра Драйв
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №2
Польфарма
від
334,01
грн
в 468 аптеках
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Пінап
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №4
Фармак
від
616,76
грн
в 445 аптеках
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Максігра Драйв
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №1
Польфарма
від
199,00
грн
в 421 аптеці
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Пінап
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №4
Фармак
від
728,16
грн
в 399 аптеках
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Сіаліс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №2
Елі Ліллі Недерленд
від
1247,93
грн
в 154 аптеках інших міст
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Сіаліс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №28
Елі Ліллі Недерленд
від
4973,54
грн
в 94 аптеках
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Сіаліс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №4
Елі Ліллі Недерленд
від
2560,20
грн
в 13 аптеках
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Сіаліс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №8
Елі Ліллі Недерленд
від
4884,76
грн
в 5 аптеках
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Сіаліс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №1
Елі Ліллі Недерленд
від
1126,90
грн
в 1 аптеці
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Ариста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №4
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
2.5 мг
5 мг
10 мг
20 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
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14
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Гетеро Драгс
Елі Ліллі
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Польфарма
Трайдес Лимитед
Уорлд Медицин
Фармак
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