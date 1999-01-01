Київ
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E08

Тадалафіл

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B EЗасоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E08Тадалафіл
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Максігра Драйв
Максігра Драйв
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №4
Польфарма
від 685,00 грн
в 505 аптеках
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Пінап
Пінап
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Фармак
від 567,10 грн
в 486 аптеках
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Максігра Драйв
Максігра Драйв
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №2
Польфарма
від 334,01 грн
в 468 аптеках
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Пінап
Пінап
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №4
Фармак
від 616,76 грн
в 445 аптеках
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Максігра Драйв
Максігра Драйв
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №1
Польфарма
від 199,00 грн
в 421 аптеці
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Пінап
Пінап
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №4
Фармак
від 728,16 грн
в 399 аптеках
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Сіаліс®
Сіаліс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №2
Елі Ліллі Недерленд
від 1247,93 грн
в 154 аптеках інших міст
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Сіаліс®
Сіаліс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №28
Елі Ліллі Недерленд
від 4973,54 грн
в 94 аптеках
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Сіаліс®
Сіаліс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №4
Елі Ліллі Недерленд
від 2560,20 грн
в 13 аптеках
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Сіаліс®
Сіаліс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №8
Елі Ліллі Недерленд
від 4884,76 грн
в 5 аптеках
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Сіаліс®
Сіаліс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №1
Елі Ліллі Недерленд
від 1126,90 грн
в 1 аптеці
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Ариста
Ариста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №4
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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