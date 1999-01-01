Київ
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E04

Йохімбін

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B EЗасоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E04Йохімбін
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Йохімбіну гідрохлорид
Йохімбіну гідрохлорид
Таблетки 5 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від 139,93 грн
в 516 аптеках
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Йохімбіну гідрохлорид
Йохімбіну гідрохлорид
Таблетки 5 мг контейнер №50
Здоров'я ФК
від 163,00 грн
в 21 аптеці
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