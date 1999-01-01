Київ
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E04
Йохімбін
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B E
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E04
Йохімбін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Йохімбіну гідрохлорид
Таблетки 5 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від
139,93
грн
в 516 аптеках
Знайти в аптеках
Йохімбіну гідрохлорид
Таблетки 5 мг контейнер №50
Здоров'я ФК
від
163,00
грн
в 21 аптеці
Знайти в аптеках
Пакування
блістер
контейнер
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню