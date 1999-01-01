Київ
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E03
Силденафіл
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B E
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E03
Силденафіл
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Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
229,95
грн
в 900 аптеках
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Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №4
Фітофарм
від
368,48
грн
в 881 аптеці
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Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №4
Фітофарм
від
249,44
грн
в 874 аптеках
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Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №1
Фітофарм
від
126,20
грн
в 869 аптеках
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Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №1
Фітофарм
від
109,30
грн
в 868 аптеках
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Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
376,63
грн
в 851 аптеці
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Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №2
Фітофарм
від
249,42
грн
в 845 аптеках
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Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №2
Фітофарм
від
169,64
грн
в 809 аптеках
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Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №8
Фітофарм
від
640,52
грн
в 804 аптеках
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Новагра Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер у картонній коробці №4
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
354,30
грн
в 792 аптеках
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Максігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №4
Польфарма
від
448,00
грн
в 779 аптеках
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Максігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №4
Польфарма
від
313,00
грн
в 777 аптеках
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Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
769,99
грн
в 752 аптеках
Знайти в аптеках
Новагра Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у картонній коробці №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
81,20
грн
в 751 аптеці
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Новагра Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у картонній коробці №4
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
223,47
грн
в 737 аптеках
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Новагра Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер у картонній коробці №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
113,40
грн
в 732 аптеках
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Еросил
Таблетки 100 мг блістер №4
Астрафарм
від
326,66
грн
в 709 аптеках
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Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
1187,52
грн
в 704 аптеках
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Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №8
Фітофарм
від
432,02
грн
в 672 аптеках
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Силденафіл 50 Ананта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №4
Ананта Медікеар
від
142,83
грн
в 670 аптеках
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Форма випуску
спрей д/ротов. порожн.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. жув.
табл., дисперг. в рот. порожн.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.05 г
12.5 мг/доза
20 мг
25 мг
25 мг/мл
50 мг
100 мг
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Пакування
блістер
блістер у коробці
фл. з дозуюч. насосом 30 мл
фл. скляний 5 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
4
6
8
10
12
24
90
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Виробник
Actavis Group
Ajanta
Alpen Pharma GmbH
Euro Lifecare
Jubilant Life Sciences
Mapaex Consumer Healthcare Private Limited
Nobel
Sandoz
Scan Biotech
Zentiva Pharma GmbH
Євро Лайфкер
ІнтерХім
Ананта Медікеар
Астрафарм
Белупо
Біосайнс
Віатріс Спешелті ЛЛС
Гледфарм
Дарниця ФФ
Дженом Біотек
Истфарм
КРКА
Корпорація Здоров'я
Красная звезда
Лекфарм
Лекхім
Микрохим
Мікрохім
Нобель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
САН
Сперко Україна
Стиролбиофарм
Тева Украина
ФарКоС
Фармак
Фітофарм
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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