Київ
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E11

Уденафіл

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B EЗасоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E11Уденафіл
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Зидена
Зидена
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №1
Dong-A ST Co., Ltd
Немає в наявності
Зидена
Зидена
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №2
Dong-A ST Co., Ltd
Немає в наявності
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