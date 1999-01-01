Київ
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E01
Алпростадил
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B E
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E01
Алпростадил
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Каверджект
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 10 мкг флакон з розчинником у шприці по 1 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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