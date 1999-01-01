Київ
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E01

Алпростадил

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B EЗасоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B E01Алпростадил
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Каверджект
Каверджект
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 10 мкг флакон з розчинником у шприці по 1 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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