Київ
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D09
Троспій
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B D
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D09
Троспій
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Спазмекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Др. Р. Пфлегер
Немає в наявності
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Спазмо-Літ®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №20
Мадаус ГмбХ
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
15 мг
20 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
20
30
Виробник
Madaus GmbH
Др. Р. Пфлегер
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