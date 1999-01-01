Київ
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D04
Оксибутинін
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B D
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D04
Оксибутинін
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Сибутін
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
187,68
грн
в 955 аптеках
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Дриптан®
Таблетки 5 мг №30
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
587,29
грн
в 212 аптеках
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Пакування
блістер
Виробник
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Київський вітамінний завод
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