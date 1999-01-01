Київ
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D20**
Інші препарати
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B D
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D20**
Інші препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
Урохолум®
Краплі оральні флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
190,63
грн
в 887 аптеках
Знайти в аптеках
Урохолум®
Краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
176,87
грн
в 688 аптеках
Знайти в аптеках
Енуран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від
198,27
грн
в 313 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
гран.
крап. орал.
Пакування
пенал 10 г
фл. 25 мл
фл. 40 мл
Виробник
НГС
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню