Київ
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D20**

Інші препарати

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B DЗасоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D20**Інші препарати
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Урохолум®
Урохолум®
Краплі оральні флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 190,63 грн
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Урохолум®
Урохолум®
Краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 176,87 грн
в 688 аптеках
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Енуран
Енуран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від 198,27 грн
в 313 аптеках
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