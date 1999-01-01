Київ
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D12
Мірабегрон
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B D
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D12
Мірабегрон
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Таблетки пролонгованої дії 50 мг блістер №30
Астеллас Фарма Юроп
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1028,49
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