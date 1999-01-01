Київ
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D07
Тольтеродин
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B D
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D07
Тольтеродин
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Уротол®
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №56
Санофі
Немає в наявності
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Уротол® СР
Капсули пролонгованої дії тверді 4 мг блістер №28
Зентіва
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. пролонг. дії тверд.
табл. в/о
Дозування
2 мг
4 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
28
56
Виробник
Zentiva
Санофі-Авентіс Україна
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