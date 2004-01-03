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Список виробниківXXantis Pharma

Виробник: Xantis Pharma

ТОВ «Ксантіс Фарма» Україна
01054, м. Київ, вул. Дмитрівська 18/24, 6-й поверх
Продукція
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Знайдено: 18 препаратів
Віракса таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 21; Фармак
Віракса Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 21 Фармак
В 233 аптеках
від 616,60 грн
Ціни в аптеках
Віракса таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 14; Фармак
Віракса Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 14 Фармак
В 173 аптеках
від 742,10 грн
Ціни в аптеках
Інфорс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 8; Xantis Pharma Limited
Інфорс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 8 Xantis Pharma Limited
В 3 аптеках інших міст
від 332,40 грн
Ціни в інших містах
Інфорс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 12; Xantis Pharma Limited
Інфорс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 12 Xantis Pharma Limited
В 5 аптеках інших міст
від 422,00 грн
Ціни в інших містах
Ітоприд-Фармак таблетки, 50 мг, блістер, № 40; Фармак
Ітоприд-Фармак Таблетки, 50 мг, блістер, № 40 Фармак
В 157 аптеках
від 155,20 грн
Ціни в аптеках
Ітоприд-Фармак таблетки, 50 мг, блістер, № 100; Фармак
Ітоприд-Фармак Таблетки, 50 мг, блістер, № 100 Фармак
В 366 аптеках
від 367,40 грн
Ціни в аптеках
Кордоктор рідина, пакет, 15 мл, № 20; Фармак
Кордоктор Рідина, пакет, 15 мл, № 20 Фармак
В 3 аптеках інших міст
від 430,85 грн
Ціни в інших містах
КОРДОКТОР + рідина, пакет, 15 мл, № 20; Ксантис Фарма
КОРДОКТОР + Рідина, пакет, 15 мл, № 20 Ксантис Фарма
В 1 аптеці інших міст
від 567,02 грн
Ціни в інших містах
Мелокса Ксантіс таблетки, 15 мг, блістер, № 20; Xantis Pharma Limited
Мелокса Ксантіс Таблетки, 15 мг, блістер, № 20 Xantis Pharma Limited
В 80 аптеках
від 114,05 грн
Ціни в аптеках
Мелокса Ксантіс таблетки, 15 мг, блістер, № 60; Xantis Pharma Limited
Мелокса Ксантіс Таблетки, 15 мг, блістер, № 60 Xantis Pharma Limited
В 124 аптеках
від 282,13 грн
Ціни в аптеках
Моксонідин-Фармак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 30; Фармак
Моксонідин-Фармак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 30 Фармак
В 644 аптеках
від 257,40 грн
Ціни в аптеках
Моксонідин-Фармак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 30; Фармак
Моксонідин-Фармак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 30 Фармак
В 286 аптеках
від 312,00 грн
Ціни в аптеках
Моксонідин-Фармак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 30; Фармак
Моксонідин-Фармак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 30 Фармак
В 767 аптеках
від 362,40 грн
Ціни в аптеках
Нейродоктор розчин, саше, 10 мл, № 20; Фармак
Нейродоктор Розчин, саше, 10 мл, № 20 Фармак
В 2 аптеках інших міст
від 447,40 грн
Ціни в інших містах
Пінап таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 14; Фармак
Пінап Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 14 Фармак
В 1 аптеці
від 632,00 грн
Ціни в аптеках
Пінап таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 4; Фармак
Пінап Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 4 Фармак
В 1 аптеці
від 566,15 грн
Ціни в аптеках
Пінап таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 4; Фармак
Пінап Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 4 Фармак
В 143 аптеках
від 622,40 грн
Ціни в аптеках
Санорин краплі назалні, емульсія, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Краплі назалні, емульсія, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 673 аптеках
від 70,90 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01054, м. Київ, вул. Дмитрівська 18/24, 6-й поверх
Знайдено: 18 препаратів
Віракса таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 21; Фармак
Віракса Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 21 Фармак
В 233 аптеках
від 616,60 грн
Ціни в аптеках
Віракса таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 14; Фармак
Віракса Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 14 Фармак
В 173 аптеках
від 742,10 грн
Ціни в аптеках
Інфорс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 8; Xantis Pharma Limited
Інфорс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 8 Xantis Pharma Limited
В 3 аптеках інших міст
від 332,40 грн
Ціни в інших містах
Інфорс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 12; Xantis Pharma Limited
Інфорс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 12 Xantis Pharma Limited
В 5 аптеках інших міст
від 422,00 грн
Ціни в інших містах
Ітоприд-Фармак таблетки, 50 мг, блістер, № 40; Фармак
Ітоприд-Фармак Таблетки, 50 мг, блістер, № 40 Фармак
В 157 аптеках
від 155,20 грн
Ціни в аптеках
Ітоприд-Фармак таблетки, 50 мг, блістер, № 100; Фармак
Ітоприд-Фармак Таблетки, 50 мг, блістер, № 100 Фармак
В 366 аптеках
від 367,40 грн
Ціни в аптеках
Кордоктор рідина, пакет, 15 мл, № 20; Фармак
Кордоктор Рідина, пакет, 15 мл, № 20 Фармак
В 3 аптеках інших міст
від 430,85 грн
Ціни в інших містах
КОРДОКТОР + рідина, пакет, 15 мл, № 20; Ксантис Фарма
КОРДОКТОР + Рідина, пакет, 15 мл, № 20 Ксантис Фарма
В 1 аптеці інших міст
від 567,02 грн
Ціни в інших містах
Мелокса Ксантіс таблетки, 15 мг, блістер, № 20; Xantis Pharma Limited
Мелокса Ксантіс Таблетки, 15 мг, блістер, № 20 Xantis Pharma Limited
В 80 аптеках
від 114,05 грн
Ціни в аптеках
Мелокса Ксантіс таблетки, 15 мг, блістер, № 60; Xantis Pharma Limited
Мелокса Ксантіс Таблетки, 15 мг, блістер, № 60 Xantis Pharma Limited
В 124 аптеках
від 282,13 грн
Ціни в аптеках
Моксонідин-Фармак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 30; Фармак
Моксонідин-Фармак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, блістер, № 30 Фармак
В 644 аптеках
від 257,40 грн
Ціни в аптеках
Моксонідин-Фармак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 30; Фармак
Моксонідин-Фармак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, блістер, № 30 Фармак
В 286 аптеках
від 312,00 грн
Ціни в аптеках
Моксонідин-Фармак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 30; Фармак
Моксонідин-Фармак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, блістер, № 30 Фармак
В 767 аптеках
від 362,40 грн
Ціни в аптеках
Нейродоктор розчин, саше, 10 мл, № 20; Фармак
Нейродоктор Розчин, саше, 10 мл, № 20 Фармак
В 2 аптеках інших міст
від 447,40 грн
Ціни в інших містах
Пінап таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 14; Фармак
Пінап Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 14 Фармак
В 1 аптеці
від 632,00 грн
Ціни в аптеках
Пінап таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 4; Фармак
Пінап Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 4 Фармак
В 1 аптеці
від 566,15 грн
Ціни в аптеках
Пінап таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 4; Фармак
Пінап Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 4 Фармак
В 143 аптеках
від 622,40 грн
Ціни в аптеках
Санорин краплі назалні, емульсія, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Краплі назалні, емульсія, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 673 аптеках
від 70,90 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції