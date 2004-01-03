Виробник: Xantis PharmaТОВ «Ксантіс Фарма» Україна
01054, м. Київ, вул. Дмитрівська 18/24, 6-й поверх
Інфорс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 8 Xantis Pharma Limited
від 332,40 грн
Інфорс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 12 Xantis Pharma Limited
від 422,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Інфорс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 8 Xantis Pharma Limited
від 332,40 грн
Інфорс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 12 Xantis Pharma Limited
від 422,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції