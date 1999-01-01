Київ
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D08

Соліфенацин

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B DЗасоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D08Соліфенацин
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Везикар™
Везикар™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Астеллас Фарма Юроп
від 467,10 грн
в 880 аптеках
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Нігісем
Нігісем
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 334,44 грн
в 808 аптеках
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Соліфенацин-Фармак
Соліфенацин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Фармак
від 641,08 грн
в 632 аптеках
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Салфенікс
Салфенікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Польфарма
від 415,63 грн
в 300 аптеках
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Солецист
Солецист
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Зентіва
від 355,40 грн
в 100 аптеках інших міст
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Соліцин
Соліцин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 377,00 грн
в 29 аптеках
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Соліфенацин-Фармак
Соліфенацин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №100
Фармак
від 625,95 грн
в 1 аптеці інших міст
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Зевесин®
Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
Зевесин®
Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Зентіва
Немає в наявності
Зевесин®
Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
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