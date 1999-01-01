Київ
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D08
Соліфенацин
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B D
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D08
Соліфенацин
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Везикар™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Астеллас Фарма Юроп
від
467,10
грн
в 880 аптеках
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Нігісем
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
334,44
грн
в 808 аптеках
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Соліфенацин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Фармак
від
641,08
грн
в 632 аптеках
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Салфенікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Польфарма
від
415,63
грн
в 300 аптеках
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Солецист
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Зентіва
від
355,40
грн
в 100 аптеках інших міст
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Соліцин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
377,00
грн
в 29 аптеках
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Соліфенацин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №100
Фармак
від
625,95
грн
в 1 аптеці інших міст
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Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
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Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Зентіва
Немає в наявності
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Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
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Дозування
5 мг
10 мг
Кількість штук в упаковці
10
30
100
Виробник
Zentiva
Астеллас Фарма Юроп
Зентіва
Київський вітамінний завод
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Фармак
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