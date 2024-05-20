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Аденорм капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг, №30 - Одеса (99494) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 319 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2), капсули тверді з модифікованим вивільненням (2)
218,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), капсули тверді з модифікованим вивільненням (2)
286,00
Економія: -71,00 грн
215,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (2)
258,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
248,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), капсули тверді з модифікованим вивільненням (1)
234,54
Економія: -12,84 грн
221,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
250,50 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: капсули тверді з модифікованим вивільненням (20)
237,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
258,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
219,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3), капсули тверді з модифікованим вивільненням (1)
257,22
Економія: -43,60 грн
213,62 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (3)
243,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
225,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
251,04
Економія: -36,15 грн
214,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
245,99
Економія: -31,98 грн
214,01 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
231,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
227,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
231,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
243,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: капсули тверді з модифікованим вивільненням (20)
256,87
Економія: -34,65 грн
222,22 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1), капсули тверді з модифікованим вивільненням (2)
248,88
Економія: -35,30 грн
213,58 грн