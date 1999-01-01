Київ
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C A
Симпатоміметики, що пригнічують скоротливу активність матки
G02C B
Інгібітори пролактину
G02C C
Протизапальні препарати для інтравагінального введення
G02C X
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
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Клімадинон®
Таблетки, вкриті оболонкою №60
Біонорика СЕ
від
402,36
грн
в 874 аптеках
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Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
380,15
грн
в 862 аптеках
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Достинекс
Таблетки 0,5 мг №2
Пфайзер Інк.
від
671,70
грн
в 818 аптеках
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Аб'юфен
Таблетки 400 мг блістер №30
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
397,73
грн
в 805 аптеках
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Тантум Роза®
Раствор вагінальний 0,1 % флакон 140 мл + канюля з кришечкою для закриття №5
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
521,00
грн
в 793 аптеках
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Клімактоплан
Таблетки №60
Alpen Pharma AG
від
356,13
грн
в 752 аптеках
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Префемін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
від
528,06
грн
в 733 аптеках
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Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
226,89
грн
в 733 аптеках
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Тантум Роза®
Гранули для вагінального розчину 500 мг саше №10
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
401,97
грн
в 714 аптеках
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Алактин
Таблетки 0,5 мг №2
Тева Україна
від
237,04
грн
в 690 аптеках
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Протефлазід®
Супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
від
498,74
грн
в 673 аптеках
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Сімідона Форте
Таблетки 13 мг блістер №30
Amaxa LTD
від
570,70
грн
в 636 аптеках
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Гінекохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
497,58
грн
в 626 аптеках
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Клімадинон®
Краплі оральні флакон з крапельним дозатором 50 мл №1
Біонорика СЕ
від
183,63
грн
в 616 аптеках
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Клімаксан гомеопатичний
Таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
від
73,04
грн
в 591 аптеці
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Алактин
Таблетки 0,5 мг №8
Тева Україна
від
871,71
грн
в 566 аптеках
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Вагікаль
Супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
від
209,51
грн
в 560 аптеках
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Вагілак
Капсули 4 млрд. од флакон №10
Фармасайнс
від
327,10
грн
в 560 аптеках
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Оваріум Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
1024,84
грн
в 529 аптеках
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Мулімен
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Heel
від
715,43
грн
в 511 аптеці
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1
2
3
Форма випуску
гран.
гран. д/вагінал. р-ну
капс.
капс. вагінал. м'які
капс. піхв.
конц. д/р-ну д/інф.
крап. орал.
крап. орал., р-н
р-н вагінал.
р-н д/ін.
суп.
суп. вагінал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.1 %
0.5 мг
2.5 мг
4 млрд. Од
6.5 мг
6.75 мг/0,9 мл
7.5 мг/мл
10 мкг
13 мг
20 мг
25 мкг
37.5 мг/5 мл
75 мкг
150 мг
150 мкг
400 мг
500 мг
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Пакування
амп. 2 мл
амп. 2.2 мл
амп. 5 мл
блістер
блістер 3 г
комбі-уп.
контейнер
контейнер дозуюч. 5 г
пенал 10 г
пляшка
саше
стрип
фл.
фл. 0.9 мл
фл. 5 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 140 мл
фл. з крап. дозатором 50 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фл.-крапельн. 50 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Alpen Pharma AG
Amaxa LTD
Ferring GmbH
Ferring International Center
Guna
Pfizer Inc.
Pharmascience
SUN
Takeda Austria
World Medicine
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
Амакса
Біонорика СЕ
Гедеон Ріхтер
Ескулапіус Фармасьютічі
Київський вітамінний завод
Лабораторії Бушара Рекордаті
Материа Медика-Украина
НГС
РОКЕТ-ФАРМ
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Тева Украина
Фармак
Фарміна Лтд
Хеель
Экофарм
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