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Аб'юфен таблетки 400 мг блістер, №60 - Київ (762575) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 374 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
799,99
Економія: -159,57 грн
640,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
714,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (12)
769,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
815,99
Економія: -175,57 грн
640,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
675,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
721,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
679,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
696,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
707,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
703,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
799,24
Економія: -144,83 грн
654,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
790,96
Економія: -112,95 грн
678,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
788,05
Економія: -126,70 грн
661,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
808,44
Економія: -24,25 грн
784,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
739,34
Економія: -61,33 грн
678,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
770,18
Економія: -92,05 грн
678,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
692,39
Економія: -31,59 грн
660,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
710,39 грн