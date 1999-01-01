Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C A

Симпатоміметики, що пригнічують скоротливу активність матки

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02CІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C AСимпатоміметики, що пригнічують скоротливу активність матки
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Гініпрал
Гініпрал
Концентрат для розчину для інфузій 25 мкг ампула 5 мл №5
Такеда Австрія
від 123,17 грн
в 309 аптеках
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Гініпрал
Гініпрал
Розчин для ін'єкцій 10 мкг ампула 2 мл №5
Такеда Австрія
від 218,00 грн
в 308 аптеках
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