Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C A
Симпатоміметики, що пригнічують скоротливу активність матки
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C A
Симпатоміметики, що пригнічують скоротливу активність матки
G02C A05**
Гексопреналін
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Гініпрал
Концентрат для розчину для інфузій 25 мкг ампула 5 мл №5
Такеда Австрія
від
123,17
грн
в 309 аптеках
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Гініпрал
Розчин для ін'єкцій 10 мкг ампула 2 мл №5
Такеда Австрія
від
218,00
грн
в 308 аптеках
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