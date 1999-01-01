Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02

ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
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Клімадинон®
Клімадинон®
Таблетки, вкриті оболонкою №60
Біонорика СЕ
від 402,36 грн
в 874 аптеках
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Тазалок™
Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 380,15 грн
в 862 аптеках
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Достинекс
Достинекс
Таблетки 0,5 мг №2
Пфайзер Інк.
від 671,70 грн
в 818 аптеках
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Аб'юфен
Аб'юфен
Таблетки 400 мг блістер №30
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 397,73 грн
в 805 аптеках
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Тантум Роза®
Тантум Роза®
Раствор вагінальний 0,1 % флакон 140 мл + канюля з кришечкою для закриття №5
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 521,00 грн
в 793 аптеках
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Еротекс
Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом лаванди №10
Сперко Україна
від 258,72 грн
в 778 аптеках
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Клімактоплан
Клімактоплан
Таблетки №60
Alpen Pharma AG
від 356,13 грн
в 752 аптеках
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Еротекс
Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом троянди №10
Сперко Україна
від 255,65 грн
в 740 аптеках
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Префемін
Префемін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
від 528,06 грн
в 733 аптеках
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Тазалок™
Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 226,89 грн
в 733 аптеках
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Мірена
Мірена
Внутрішньоматкова система 20 мкг/24 години з пристроєм для введення №1
Байєр
від 2571,00 грн
в 719 аптеках
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Тантум Роза®
Тантум Роза®
Гранули для вагінального розчину 500 мг саше №10
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 401,97 грн
в 714 аптеках
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Алактин
Алактин
Таблетки 0,5 мг №2
Тева Україна
від 237,04 грн
в 690 аптеках
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Протефлазід®
Протефлазід®
Супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
від 498,74 грн
в 673 аптеках
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Сімідона Форте
Сімідона Форте
Таблетки 13 мг блістер №30
Amaxa LTD
від 570,70 грн
в 636 аптеках
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Гінекохеель
Гінекохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 497,58 грн
в 626 аптеках
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Клімадинон®
Клімадинон®
Краплі оральні флакон з крапельним дозатором 50 мл №1
Біонорика СЕ
від 183,63 грн
в 616 аптеках
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Еротекс
Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом лимону №10
Сперко Україна
від 237,05 грн
в 599 аптеках
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Клімаксан гомеопатичний
Клімаксан гомеопатичний
Таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
від 73,04 грн
в 591 аптеці
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Алактин
Алактин
Таблетки 0,5 мг №8
Тева Україна
від 871,71 грн
в 566 аптеках
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