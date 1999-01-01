Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02A
ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
G02B
КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
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Клімадинон®
Таблетки, вкриті оболонкою №60
Біонорика СЕ
від
402,36
грн
в 874 аптеках
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Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
380,15
грн
в 862 аптеках
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Достинекс
Таблетки 0,5 мг №2
Пфайзер Інк.
від
671,70
грн
в 818 аптеках
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Аб'юфен
Таблетки 400 мг блістер №30
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
397,73
грн
в 805 аптеках
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Тантум Роза®
Раствор вагінальний 0,1 % флакон 140 мл + канюля з кришечкою для закриття №5
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
521,00
грн
в 793 аптеках
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Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом лаванди №10
Сперко Україна
від
258,72
грн
в 778 аптеках
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Клімактоплан
Таблетки №60
Alpen Pharma AG
від
356,13
грн
в 752 аптеках
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Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом троянди №10
Сперко Україна
від
255,65
грн
в 740 аптеках
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Префемін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
від
528,06
грн
в 733 аптеках
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Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
226,89
грн
в 733 аптеках
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Мірена
Внутрішньоматкова система 20 мкг/24 години з пристроєм для введення №1
Байєр
від
2571,00
грн
в 719 аптеках
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Тантум Роза®
Гранули для вагінального розчину 500 мг саше №10
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
401,97
грн
в 714 аптеках
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Алактин
Таблетки 0,5 мг №2
Тева Україна
від
237,04
грн
в 690 аптеках
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Протефлазід®
Супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
від
498,74
грн
в 673 аптеках
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Сімідона Форте
Таблетки 13 мг блістер №30
Amaxa LTD
від
570,70
грн
в 636 аптеках
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Гінекохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
497,58
грн
в 626 аптеках
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Клімадинон®
Краплі оральні флакон з крапельним дозатором 50 мл №1
Біонорика СЕ
від
183,63
грн
в 616 аптеках
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Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом лимону №10
Сперко Україна
від
237,05
грн
в 599 аптеках
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Клімаксан гомеопатичний
Таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
від
73,04
грн
в 591 аптеці
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Алактин
Таблетки 0,5 мг №8
Тева Україна
від
871,71
грн
в 566 аптеках
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Форма випуску
в/мат.сист. з левоноргестрелом
внутрішньомат. система
гель д/ендоцервікального введ.
гель піхв.
гран.
гран. д/вагінал. р-ну
капс.
капс. вагінал. м'які
капс. піхв.
конц. д/р-ну д/інф.
крап. орал.
крап. орал., р-н
крем піхв.
кільце вагінал.
р-н вагінал.
р-н д/ін.
суп.
суп. вагінал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. вагінал.
трава
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Дозування
0.1 %
0.2 мг
0.2 мг/мл
0.5 мг
0.5 мг/3 г
1 мг/3 г
1.2 %
2.5 мг
4 млрд. Од
6.5 мг
6.75 мг/0,9 мл
7.5 мг/мл
10 мкг
13 мг
13.5 мг
18.9 мг
20 мг
20 мкг/24 години
25 мкг
37.5 мг/5 мл
50 г
60 г
75 мкг
150 мг
150 мкг
200 мкг
400 мг
500 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 2.2 мл
амп. 5 мл
банка
блістер
блістер 3 г
комбі-уп.
контейнер
контейнер дозуюч. 5 г
пачка
пенал 10 г
пляшка
саше
стрип
туба
туба 72 г
фл.
фл. 0.9 мл
фл. 5 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 140 мл
фл. з крап. дозатором 50 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фл.-крапельн. 50 мл
шприц 3 г
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Кількість штук в упаковці
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10
12
20
30
50
60
100
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Виробник
Alpen Pharma AG
Amaxa LTD
Bayer Oy
Best Quality Pharmaceuticals
Ferring GmbH
Ferring International Center
Guna
Hemofarm
Innotech International
Organon Central East Gmbh
Pfizer Inc.
Pharmascience
SUN
Takeda Austria
World Medicine
Zizhu Pharmaceutical
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
Амакса
Байєр
Біонорика СЕ
Віола
Гедеон Ріхтер
Ескулапіус Фармасьютічі
ЗАТ "Ліктрави"
Київський вітамінний завод
Лабораторії Бушара Рекордаті
Материа Медика-Украина
Монфарм
НГС
Нижфарм
РОКЕТ-ФАРМ
Сперко Украина
Стада
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Тева Украина
Фармак
Фарміна Лтд
Хеель
Экофарм
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