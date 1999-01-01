Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C B

Інгібітори пролактину

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02CІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C BІнгібітори пролактину
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Достинекс
Достинекс
Таблетки 0,5 мг №2
Пфайзер Інк.
від 671,70 грн
в 818 аптеках
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Алактин
Алактин
Таблетки 0,5 мг №2
Тева Україна
від 237,04 грн
в 690 аптеках
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Алактин
Алактин
Таблетки 0,5 мг №8
Тева Україна
від 871,71 грн
в 566 аптеках
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Достинекс
Достинекс
Таблетки 0,5 мг №8
Пфайзер Інк.
від 1600,00 грн
в 461 аптеці
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Бромкриптин-КВ
Бромкриптин-КВ
Таблетки 2,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 171,30 грн
в 417 аптеках
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Каберлат®
Каберлат®
Таблетки 0,5 мг пляшка №8
Фармак
від 392,17 грн
в 334 аптеках
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Бромокриптин-Ріхтер
Бромокриптин-Ріхтер
Таблетки 2,5 мг флакон №30
Гедеон Ріхтер
від 474,62 грн
в 318 аптеках
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Каберлін
Каберлін
Таблетки 0,5 мг блістер №2
САН
від 306,30 грн
в 285 аптеках
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