Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C B
Інгібітори пролактину
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C B
Інгібітори пролактину
G02C B01
Бромокриптин
G02C B03
Каберголін
G02C B04
Хінаголід
Сортування:
По популярності
Фільтр
Достинекс
Таблетки 0,5 мг №2
Пфайзер Інк.
від
671,70
грн
в 818 аптеках
Знайти в аптеках
Алактин
Таблетки 0,5 мг №2
Тева Україна
від
237,04
грн
в 690 аптеках
Знайти в аптеках
Алактин
Таблетки 0,5 мг №8
Тева Україна
від
871,71
грн
в 566 аптеках
Знайти в аптеках
Достинекс
Таблетки 0,5 мг №8
Пфайзер Інк.
від
1600,00
грн
в 461 аптеці
Знайти в аптеках
Бромкриптин-КВ
Таблетки 2,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
171,30
грн
в 417 аптеках
Знайти в аптеках
Каберлат®
Таблетки 0,5 мг пляшка №8
Фармак
від
392,17
грн
в 334 аптеках
Знайти в аптеках
Бромокриптин-Ріхтер
Таблетки 2,5 мг флакон №30
Гедеон Ріхтер
від
474,62
грн
в 318 аптеках
Знайти в аптеках
Каберлін
Таблетки 0,5 мг блістер №2
САН
від
306,30
грн
в 285 аптеках
Знайти в аптеках
Дозування
0.5 мг
2.5 мг
75 мкг
150 мкг
Пакування
блістер
комбі-уп.
пляшка
фл.
Кількість штук в упаковці
2
6
8
30
Виробник
Ferring International Center
Pfizer Inc.
SUN
Гедеон Ріхтер
Київський вітамінний завод
Тева Украина
Фармак
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню