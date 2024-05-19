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Аб'юфен таблетки 400 мг блістер, №30 - Київ (11715) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1009 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
501,99
Економія: -96,73 грн
405,26 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
583,60
Економія: -178,10 грн
405,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
583,60
Економія: -178,10 грн
405,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
397,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
420,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
447,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
397,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10), блістер (1)
447,86 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (3)
583,60
Економія: -178,10 грн
405,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
511,99
Економія: -106,73 грн
405,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
379,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
431,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (1)
583,60
Економія: -178,10 грн
405,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
583,60
Економія: -178,10 грн
405,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
465,43 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
583,60
Економія: -178,10 грн
405,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
485,37
Економія: -100,78 грн
384,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
451,26 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
583,60
Економія: -178,10 грн
405,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
428,54 грн