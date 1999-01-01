Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C C

Протизапальні препарати для інтравагінального введення

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02CІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C CПротизапальні препарати для інтравагінального введення
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Тантум Роза®
Тантум Роза®
Раствор вагінальний 0,1 % флакон 140 мл + канюля з кришечкою для закриття №5
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 521,00 грн
в 793 аптеках
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Тантум Роза®
Тантум Роза®
Гранули для вагінального розчину 500 мг саше №10
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 401,97 грн
в 714 аптеках
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Гіненорм
Гіненорм
Раствор вагінальний 0,1 % флакон 100 мл №5
Ескулапіус Фармасьютічі
Немає в наявності
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