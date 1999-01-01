Київ
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A C

Похідні імідазолу та тріазолу

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A CПохідні імідазолу та тріазолу
Сортування: По популярності
Дермазол®
Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл саше 8 мл №20
Гледфарм
від 414,06 грн
в 913 аптеках
Знайти в аптеках
Дермазол®
Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 100 мл №1
Гледфарм
від 266,00 грн
в 906 аптеках
Знайти в аптеках
Нізорал®
Нізорал®
Шампунь 20 мг/г пляшка 60 мл №1
Стада
від 281,79 грн
в 895 аптеках
Знайти в аптеках
Клотримазол
Клотримазол
Розчин для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 45,81 грн
в 887 аптеках
Знайти в аптеках
Залаїн
Залаїн
Крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
від 244,15 грн
в 869 аптеках
Знайти в аптеках
Дермазол®
Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 50 мл №1
Гледфарм
від 162,56 грн
в 781 аптеці
Знайти в аптеках
Клотримазол
Клотримазол
Мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
від 50,78 грн
в 777 аптеках
Знайти в аптеках
Онабет
Онабет
Крем 20 мг/г туба 20 г №1
Гленмарк
від 210,58 грн
в 729 аптеках
Знайти в аптеках
Клотримазол
Клотримазол
Мазь 1 % туба 25 г №1
Борщагівський ХФЗ
від 50,85 грн
в 723 аптеках
Знайти в аптеках
Мікогель®
Мікогель®
Гель 20 мг/г туба 15 г №1
Київмедпрепарат
від 91,60 грн
в 709 аптеках
Знайти в аптеках
Нізорал®
Нізорал®
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
STADA ARZNEIMITTEL
від 294,31 грн
в 703 аптеках
Знайти в аптеках
Клотримазол
Клотримазол
Крем 1 % туба 20 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 55,75 грн
в 683 аптеках
Знайти в аптеках
Міконазол-Дарниця
Міконазол-Дарниця
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від 113,03 грн
в 662 аптеках
Знайти в аптеках
Дермазол®
Дермазол®
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
Гледфарм
від 112,90 грн
в 644 аптеках
Знайти в аптеках
Кетозорал®-Дарниця
Кетозорал®-Дарниця
Шампунь 20 мг/г флакон 60 г №1
Дарниця ФФ
від 164,26 грн
в 583 аптеках
Знайти в аптеках
Дермазол®
Дермазол®
Крем 20 мг/г туба 30 г №1
Гледфарм
від 188,59 грн
в 511 аптеці
Знайти в аптеках
Канеспор®
Канеспор®
Крем 1 % туба 15 г №1
Байєр Консьюмер Кер
від 273,50 грн
в 462 аптеках
Знайти в аптеках
Канеспор® Набір
Канеспор® Набір
Мазь для зовнішнього застосування туба з дозатором 10 г + 15 смужок водостійкого пластиру + 1 шкребок для нігтів №1
Байєр Консьюмер Кер
від 464,77 грн
в 452 аптеках
Знайти в аптеках
Ломексин®
Ломексин®
Крем 2 % туба 30 г №1
Recordati Ireland Ltd
від 287,31 грн
в 424 аптеках
Знайти в аптеках
Біфон® Скін
Біфон® Скін
Розчин нашкірний 1 % флакон-спрей 25 мл з дозатором №1
Мібе Україна
від 175,81 грн
в 420 аптеках
Знайти в аптеках
123
ГоловнаКошикОбране