Київ
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A C
Похідні імідазолу та тріазолу
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A C
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C01
Клотримазол
D01A C02
Міконазол
D01A C03
Еконазол
D01A C05
Ізоконазол
D01A C07
Тіоконазол
D01A C08
Кетоконазол
D01A C10
Біфоназол
D01A C11
Оксиконазол
D01A C12
Фентиконазол
D01A C14
Сертаконазол
D01A C15
Флуконазол
D01A C20
Імідазоли/тріазоли в поєднанні з кортикостероїдами
D01A C51**
Клотримазол, комбінації
D01A C60
Біфоназол, комбінації
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Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл саше 8 мл №20
Гледфарм
від
414,06
грн
в 913 аптеках
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Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 100 мл №1
Гледфарм
від
266,00
грн
в 906 аптеках
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Нізорал®
Шампунь 20 мг/г пляшка 60 мл №1
Стада
від
281,79
грн
в 895 аптеках
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Клотримазол
Розчин для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
45,81
грн
в 887 аптеках
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Залаїн
Крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
від
244,15
грн
в 869 аптеках
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Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 50 мл №1
Гледфарм
від
162,56
грн
в 781 аптеці
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Клотримазол
Мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
від
50,78
грн
в 777 аптеках
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Онабет
Крем 20 мг/г туба 20 г №1
Гленмарк
від
210,58
грн
в 729 аптеках
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Клотримазол
Мазь 1 % туба 25 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
50,85
грн
в 723 аптеках
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Мікогель®
Гель 20 мг/г туба 15 г №1
Київмедпрепарат
від
91,60
грн
в 709 аптеках
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Нізорал®
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
STADA ARZNEIMITTEL
від
294,31
грн
в 703 аптеках
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Клотримазол
Крем 1 % туба 20 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
55,75
грн
в 683 аптеках
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Міконазол-Дарниця
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від
113,03
грн
в 662 аптеках
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Дермазол®
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
Гледфарм
від
112,90
грн
в 644 аптеках
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Кетозорал®-Дарниця
Шампунь 20 мг/г флакон 60 г №1
Дарниця ФФ
від
164,26
грн
в 583 аптеках
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Дермазол®
Крем 20 мг/г туба 30 г №1
Гледфарм
від
188,59
грн
в 511 аптеці
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Канеспор®
Крем 1 % туба 15 г №1
Байєр Консьюмер Кер
від
273,50
грн
в 462 аптеках
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Канеспор® Набір
Мазь для зовнішнього застосування туба з дозатором 10 г + 15 смужок водостійкого пластиру + 1 шкребок для нігтів №1
Байєр Консьюмер Кер
від
464,77
грн
в 452 аптеках
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Ломексин®
Крем 2 % туба 30 г №1
Recordati Ireland Ltd
від
287,31
грн
в 424 аптеках
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Біфон® Скін
Розчин нашкірний 1 % флакон-спрей 25 мл з дозатором №1
Мібе Україна
від
175,81
грн
в 420 аптеках
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Виробник
Bayer Consumer Care
Farmlyga
Organosyn Life Sciences
Recordati Ireland Ltd
STADA ARZNEIMITTEL
Zentiva
Байер
Байєр Консьюмер Кер
Брос
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Гледфарм
Гленмарк
Дарниця ФФ
Джонсон і Джонсон Україна
Егіс
Київмедпрепарат
Корпорація Здоров'я
Кусум Фарм
Мібе Україна
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Сперко Україна
Стада
Тева Украина
Фарма Інтернешенал
Фітофарм
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