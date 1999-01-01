Київ
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C01
Клотримазол
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A C
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C01
Клотримазол
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Клотримазол
Розчин для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
45,81
грн
в 887 аптеках
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Клотримазол
Мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
від
50,78
грн
в 777 аптеках
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Клотримазол
Мазь 1 % туба 25 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
50,85
грн
в 723 аптеках
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Клотримазол
Крем 1 % туба 20 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
55,75
грн
в 683 аптеках
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Кандід
Порошок нашкірний 10 мг/г флакон 30 г №1
Гленмарк
від
207,86
грн
в 380 аптеках
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Клофан
Крем 2 % туба 20 г №1
Кусум Фарм
від
75,36
грн
в 350 аптеках
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Кандід
Крем 10 мг/г туба 20 г №1
Гленмарк
від
103,60
грн
в 324 аптеках
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Кандід
Розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Гленмарк
від
172,03
грн
в 312 аптеках
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Клофан
Крем 1 % туба 20 г №1
Кусум Фарм
від
102,30
грн
в 295 аптеках
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Кандібене
Крем 1 % туба 30 г №1
Teva
Немає в наявності
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Клотримазол
Мазь 1 % туба 15 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Клотримазол
Мазь 1 % туба 25 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
крем
мазь
порошок нашкірний
р-н д/зовн. застос.
Дозування
1 %
2 %
10 мг/г
10 мг/мл
Пакування
туба 15 г
туба 20 г
туба 25 г
туба 30 г
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 30 г
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Виробник
Organosyn Life Sciences
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Гленмарк
Кусум Фарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тева Украина
Фітофарм
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