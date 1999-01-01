Київ
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C01

Клотримазол

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A CПохідні імідазолу та тріазолу
D01A C01Клотримазол
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Клотримазол
Клотримазол
Розчин для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 45,81 грн
в 887 аптеках
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Клотримазол
Клотримазол
Мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
від 50,78 грн
в 777 аптеках
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Клотримазол
Клотримазол
Мазь 1 % туба 25 г №1
Борщагівський ХФЗ
від 50,85 грн
в 723 аптеках
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Клотримазол
Клотримазол
Крем 1 % туба 20 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 55,75 грн
в 683 аптеках
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Кандід
Кандід
Порошок нашкірний 10 мг/г флакон 30 г №1
Гленмарк
від 207,86 грн
в 380 аптеках
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Клофан
Клофан
Крем 2 % туба 20 г №1
Кусум Фарм
від 75,36 грн
в 350 аптеках
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Кандід
Кандід
Крем 10 мг/г туба 20 г №1
Гленмарк
від 103,60 грн
в 324 аптеках
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Кандід
Кандід
Розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Гленмарк
від 172,03 грн
в 312 аптеках
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Клофан
Клофан
Крем 1 % туба 20 г №1
Кусум Фарм
від 102,30 грн
в 295 аптеках
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Кандібене
Кандібене
Крем 1 % туба 30 г №1
Teva
Немає в наявності
Клотримазол
Клотримазол
Мазь 1 % туба 15 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
Клотримазол
Клотримазол
Мазь 1 % туба 25 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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