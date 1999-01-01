Київ
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C10

Біфоназол

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A CПохідні імідазолу та тріазолу
D01A C10Біфоназол
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Канеспор®
Канеспор®
Крем 1 % туба 15 г №1
Байєр Консьюмер Кер
від 273,50 грн
в 462 аптеках
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Біфон® Скін
Біфон® Скін
Розчин нашкірний 1 % флакон-спрей 25 мл з дозатором №1
Мібе Україна
від 175,81 грн
в 420 аптеках
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Біфонал-Здоров'я
Біфонал-Здоров'я
Гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
від 88,35 грн
в 81 аптеці
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