Київ
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C10
Біфоназол
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A C
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C10
Біфоназол
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Канеспор®
Крем 1 % туба 15 г №1
Байєр Консьюмер Кер
від
273,50
грн
в 462 аптеках
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Біфон® Скін
Розчин нашкірний 1 % флакон-спрей 25 мл з дозатором №1
Мібе Україна
від
175,81
грн
в 420 аптеках
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Біфонал-Здоров'я
Гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
від
88,35
грн
в 81 аптеці
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Форма випуску
гель
крем
р-н нашкірний
Дозування
1 %
10 мг/г
Пакування
туба 15 г
флакон-спрей 25 мл
Виробник
Байєр Консьюмер Кер
Корпорація Здоров'я
Мібе Україна
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