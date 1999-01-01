Київ
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C02

Міконазол

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A CПохідні імідазолу та тріазолу
D01A C02Міконазол
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Мікогель®
Мікогель®
Гель 20 мг/г туба 15 г №1
Київмедпрепарат
від 91,60 грн
в 709 аптеках
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Міконазол-Дарниця
Міконазол-Дарниця
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від 113,03 грн
в 662 аптеках
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