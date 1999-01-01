Київ
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C02
Міконазол
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A C
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C02
Міконазол
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Мікогель®
Гель 20 мг/г туба 15 г №1
Київмедпрепарат
від
91,60
грн
в 709 аптеках
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Міконазол-Дарниця
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від
113,03
грн
в 662 аптеках
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Форма випуску
гель
крем
Виробник
Дарниця ФФ
Київмедпрепарат
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