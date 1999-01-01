Київ
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C60
Біфоназол, комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A C
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C60
Біфоназол, комбінації
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Канеспор® Набір
Мазь для зовнішнього застосування туба з дозатором 10 г + 15 смужок водостійкого пластиру + 1 шкребок для нігтів №1
Байєр Консьюмер Кер
від
464,77
грн
в 452 аптеках
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