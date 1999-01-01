Київ
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C14
Сертаконазол
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A C
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C14
Сертаконазол
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Залаїн
Крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
від
244,15
грн
в 869 аптеках
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Онабет
Крем 20 мг/г туба 20 г №1
Гленмарк
від
210,58
грн
в 729 аптеках
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Дозування
2 %
20 мг/г
Виробник
Гленмарк
Егіс
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