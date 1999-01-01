Київ
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C14

Сертаконазол

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A CПохідні імідазолу та тріазолу
D01A C14Сертаконазол
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Крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
від 244,15 грн
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Крем 20 мг/г туба 20 г №1
Гленмарк
від 210,58 грн
в 729 аптеках
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