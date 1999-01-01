Київ
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C08

Кетоконазол

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A CПохідні імідазолу та тріазолу
D01A C08Кетоконазол
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Дермазол®
Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл саше 8 мл №20
Гледфарм
від 414,06 грн
в 913 аптеках
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Дермазол®
Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 100 мл №1
Гледфарм
від 266,00 грн
в 906 аптеках
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Нізорал®
Нізорал®
Шампунь 20 мг/г пляшка 60 мл №1
Стада
від 281,79 грн
в 895 аптеках
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Дермазол®
Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 50 мл №1
Гледфарм
від 162,56 грн
в 781 аптеці
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Нізорал®
Нізорал®
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
STADA ARZNEIMITTEL
від 294,31 грн
в 703 аптеках
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Дермазол®
Дермазол®
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
Гледфарм
від 112,90 грн
в 644 аптеках
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Кетозорал®-Дарниця
Кетозорал®-Дарниця
Шампунь 20 мг/г флакон 60 г №1
Дарниця ФФ
від 164,26 грн
в 583 аптеках
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Дермазол®
Дермазол®
Крем 20 мг/г туба 30 г №1
Гледфарм
від 188,59 грн
в 511 аптеці
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Кетодін
Кетодін
Крем туба 15 г пачка картонна №1
Сперко Україна
від 147,69 грн
в 370 аптеках
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Кетоконазол-Фітофарм
Кетоконазол-Фітофарм
Крем для зовнішнього застосування 2 % туба 15 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
Кетоконазол-Фітофарм
Кетоконазол-Фітофарм
Крем для зовнішнього застосування 2 % туба 25 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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