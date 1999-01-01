Київ
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C08
Кетоконазол
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A C
Похідні імідазолу та тріазолу
D01A C08
Кетоконазол
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Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл саше 8 мл №20
Гледфарм
від
414,06
грн
в 913 аптеках
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Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 100 мл №1
Гледфарм
від
266,00
грн
в 906 аптеках
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Нізорал®
Шампунь 20 мг/г пляшка 60 мл №1
Стада
від
281,79
грн
в 895 аптеках
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Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 50 мл №1
Гледфарм
від
162,56
грн
в 781 аптеці
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Нізорал®
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
STADA ARZNEIMITTEL
від
294,31
грн
в 703 аптеках
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Дермазол®
Крем 20 мг/г туба 15 г №1
Гледфарм
від
112,90
грн
в 644 аптеках
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Кетозорал®-Дарниця
Шампунь 20 мг/г флакон 60 г №1
Дарниця ФФ
від
164,26
грн
в 583 аптеках
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Дермазол®
Крем 20 мг/г туба 30 г №1
Гледфарм
від
188,59
грн
в 511 аптеці
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Кетодін
Крем туба 15 г пачка картонна №1
Сперко Україна
від
147,69
грн
в 370 аптеках
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Кетоконазол-Фітофарм
Крем для зовнішнього застосування 2 % туба 15 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Кетоконазол-Фітофарм
Крем для зовнішнього застосування 2 % туба 25 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
крем
крем д/зовн. застос.
шампунь
Дозування
2 %
20 мг/1 г
20 мг/г
20 мг/мл
Пакування
пляшка 60 мл
саше 8 мл
туба 15 г
туба 25 г
туба 30 г
фл. 50 мл
фл. 60 г
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
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Виробник
STADA ARZNEIMITTEL
Брос
Гледфарм
Дарниця ФФ
Сперко Україна
Стада
Фарма Інтернешенал
Фітофарм
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