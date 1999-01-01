Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D B
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D B
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B01
Валсартан і амлодипін
C09D B02
Олмесартан медоксоміл і амлодипін
C09D B04
Телмісартан і амлодипін
C09D B07
Кандесартан та амлодіпін
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Діфорс 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
Асіно
від
181,49
грн
в 937 аптеках
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Діфорс 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
Асіно
від
221,80
грн
в 898 аптеках
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Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від
243,84
грн
в 886 аптеках
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Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від
174,00
грн
в 886 аптеках
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Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від
266,46
грн
в 885 аптеках
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Комбісарт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від
174,03
грн
в 848 аптеках
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Комбісарт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від
175,20
грн
в 809 аптеках
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Діфорс XL
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
Асіно
від
242,65
грн
в 768 аптеках
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Аттенто® 40/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
674,46
грн
в 724 аптеках
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Атера А
Таблетки 40 мг + 5 мг блістер №28
Польфарма
від
171,00
грн
в 583 аптеках
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Аттенто® 20/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
623,14
грн
в 580 аптеках
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Валмісар A 80/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
140,19
грн
в 453 аптеках
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Атера А
Таблетки 80 мг + 10 мг блістер №28
Польфарма
від
215,44
грн
в 432 аптеках
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Валмісар A 160/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
192,90
грн
в 413 аптеках
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Корсар® АМ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
Фармак
від
188,66
грн
в 373 аптеках
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Корсар® АМ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
Фармак
від
153,40
грн
в 371 аптеці
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Севікар
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер №28
Зентіва
від
615,00
грн
в 370 аптеках
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Севікар
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер №28
Зентіва
від
569,44
грн
в 347 аптеках
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Атера А
Таблетки 80 мг + 5 мг блістер №28
Польфарма
від
125,31
грн
в 344 аптеках інших міст
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Корсар® АМ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
Фармак
від
208,69
грн
в 328 аптеках
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
5 мг + 80 мг
5 мг + 160 мг
8 мг + 5 мг
10 мг + 160 мг
16 мг + 10 мг
20 мг + 5 мг
40 мг + 5 мг
40 мг + 10 мг
80 мг + 5 мг
80 мг + 10 мг
160 мг + 5 мг
160 мг + 10 мг
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Пакування
блістер
блістер у пачці
Кількість штук в упаковці
8
10
14
28
30
84
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Виробник
Acino
Alembic Pharmaceuticals Limited
Aurobindo Pharma
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Organosyn Life Sciences
Polpharma
Зентіва
КРКА
Київський вітамінний завод
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Микрохим
Мікрохім
Новартіс Фарма
Санофі
Тева Украина
Фармак
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