Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B04
Телмісартан і амлодипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D B
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B04
Телмісартан і амлодипін
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Атера А
Таблетки 40 мг + 5 мг блістер №28
Польфарма
від
171,00
грн
в 583 аптеках
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Атера А
Таблетки 80 мг + 10 мг блістер №28
Польфарма
від
215,44
грн
в 432 аптеках
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Атера А
Таблетки 80 мг + 5 мг блістер №28
Польфарма
від
125,31
грн
в 344 аптеках інших міст
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Телдіпін
Таблетки 80 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від
208,33
грн
в 308 аптеках
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Телдіпін
Таблетки 40 мг + 5 мг блістер №30
КРКА
від
175,80
грн
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Телдіпін
Таблетки 80 мг + 5 мг блістер №30
КРКА
від
220,80
грн
в 191 аптеці
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Ізікард® A
Таблетки 40 мг + 10 мг блістер №28
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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Ізікард® A
Таблетки 80 мг + 10 мг блістер №28
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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Дозування
40 мг + 5 мг
40 мг + 10 мг
80 мг + 5 мг
80 мг + 10 мг
Кількість штук в упаковці
14
28
30
Виробник
Organosyn Life Sciences
Polpharma
КРКА
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