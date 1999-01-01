Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B04

Телмісартан і амлодипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D BБлокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B04Телмісартан і амлодипін
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Атера А
Атера А
Таблетки 40 мг + 5 мг блістер №28
Польфарма
від 171,00 грн
в 583 аптеках
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Атера А
Атера А
Таблетки 80 мг + 10 мг блістер №28
Польфарма
від 215,44 грн
в 432 аптеках
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Атера А
Атера А
Таблетки 80 мг + 5 мг блістер №28
Польфарма
від 125,31 грн
в 344 аптеках інших міст
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Телдіпін
Телдіпін
Таблетки 80 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від 208,33 грн
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Телдіпін
Телдіпін
Таблетки 40 мг + 5 мг блістер №30
КРКА
від 175,80 грн
в 220 аптеках
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Телдіпін
Телдіпін
Таблетки 80 мг + 5 мг блістер №30
КРКА
від 220,80 грн
в 191 аптеці
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Ізікард® A
Ізікард® A
Таблетки 40 мг + 10 мг блістер №28
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
Ізікард® A
Ізікард® A
Таблетки 80 мг + 10 мг блістер №28
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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