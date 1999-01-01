Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D

КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
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Діфорс 80
Діфорс 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
Асіно
від 181,49 грн
в 937 аптеках
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Діокор 80
Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від 232,26 грн
в 928 аптеках
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Діокор 160
Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від 254,00 грн
в 927 аптеках
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Вальсакор® H 160
Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №84
КРКА
від 732,66 грн
в 902 аптеках
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Діфорс 160
Діфорс 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
Асіно
від 221,80 грн
в 898 аптеках
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від 270,93 грн
в 892 аптеках
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від 240,64 грн
в 887 аптеках
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Валодіп
Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від 174,00 грн
в 886 аптеках
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Валодіп
Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від 243,84 грн
в 886 аптеках
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Валодіп
Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від 266,46 грн
в 885 аптеках
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Вальсакор® H 80
Вальсакор® H 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
від 557,82 грн
в 875 аптеках
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Комбісарт H
Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 5 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від 200,76 грн
в 872 аптеках
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Комбісарт
Комбісарт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від 174,03 грн
в 848 аптеках
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Вальсакор® H 160
Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №28
КРКА
від 286,56 грн
в 843 аптеках
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Юперіо
Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від 1007,46 грн
в 831 аптеці
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Юперіо
Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від 1038,34 грн
в 831 аптеці
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Комбісарт
Комбісарт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від 175,20 грн
в 809 аптеках
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Комбісарт H
Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від 203,02 грн
в 807 аптеках
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Лоріста® H
Лоріста® H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг №90
КРКА
від 709,38 грн
в 791 аптеці
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Діокор 80
Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №90
Асіно
від 595,10 грн
в 787 аптеках
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