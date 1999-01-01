Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D A
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D B
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D X
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
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Діфорс 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
Асіно
від
181,49
грн
в 937 аптеках
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Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від
232,26
грн
в 928 аптеках
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Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від
254,00
грн
в 927 аптеках
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Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №84
КРКА
від
732,66
грн
в 902 аптеках
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Діфорс 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
Асіно
від
221,80
грн
в 898 аптеках
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від
270,93
грн
в 892 аптеках
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від
240,64
грн
в 887 аптеках
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Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від
174,00
грн
в 886 аптеках
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Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від
243,84
грн
в 886 аптеках
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Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від
266,46
грн
в 885 аптеках
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Вальсакор® H 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
від
557,82
грн
в 875 аптеках
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Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 5 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від
200,76
грн
в 872 аптеках
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Комбісарт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від
174,03
грн
в 848 аптеках
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Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №28
КРКА
від
286,56
грн
в 843 аптеках
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Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від
1007,46
грн
в 831 аптеці
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Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від
1038,34
грн
в 831 аптеці
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Комбісарт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від
175,20
грн
в 809 аптеках
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Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від
203,02
грн
в 807 аптеках
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Лоріста® H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг №90
КРКА
від
709,38
грн
в 791 аптеці
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Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №90
Асіно
від
595,10
грн
в 787 аптеках
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
5 мг + 80 мг
5 мг + 160 мг
8 мг + 5 мг
8 мг + 12.5 мг
10 мг + 160 мг
16 мг + 10 мг
16 мг + 12.5 мг
20 мг + 5 мг
20 мг + 12.5 мг
20 мг + 25 мг
24 мг + 26 мг
32 мг + 12.5 мг
32 мг + 25 мг
40 мг + 5 мг
40 мг + 10 мг
40 мг + 12.5 мг
40 мг + 25 мг
49 мг + 51 мг
50 мг
50 мг + 12.5 мг
62.5 мг
80 мг + 5 мг
80 мг + 10 мг
80 мг + 12.5 мг
80 мг + 25 мг
97 мг + 103 мг
100 мг
100 мг + 12.5 мг
100 мг + 25 мг
150 мг + 12.5 мг
160 мг + 5 мг
160 мг + 10 мг
160 мг + 12.5 мг
160 мг + 25 мг
177.5 мг
182.5 мг
200 мг
300 мг + 12.5 мг
320 мг + 12.5 мг
320 мг + 25 мг
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Пакування
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
контурн. чарунк. уп., у пачці
Кількість штук в упаковці
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Виробник
Acino
Alembic Pharmaceuticals Limited
AstraZeneca
Aurobindo Pharma
Boehringer Ingelheim
Genom Biotech
Jubilant Generics
KRKA d.d. Novo Mesto
M. Biotech Ltd.
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Micro Labs
Organosyn Life Sciences
Polpharma
Ranbaxy
Іпка
Алембік
Артеріум Лтд
Асіно
Гедеон Ріхтер
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Здоровье
Зентіва
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорация Артериум
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Микрохим
Мікрохім
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
Новартіс Фарма
Носта Фарма
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Санофі
Тева Украина
Фармак
Фармекс Групп
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
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