Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B02
Олмесартан медоксоміл і амлодипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D B
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B02
Олмесартан медоксоміл і амлодипін
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Аттенто® 40/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
674,46
грн
в 724 аптеках
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Аттенто® 20/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
623,14
грн
в 580 аптеках
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Севікар
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер №28
Зентіва
від
615,00
грн
в 370 аптеках
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Севікар
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер №28
Зентіва
від
569,44
грн
в 347 аптеках
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Аттенто® 40/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 5 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Немає в наявності
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Дозування
20 мг + 5 мг
40 мг + 5 мг
40 мг + 10 мг
Виробник
Зентіва
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
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