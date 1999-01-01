Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B02

Олмесартан медоксоміл і амлодипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D BБлокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B02Олмесартан медоксоміл і амлодипін
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Аттенто® 40/10
Аттенто® 40/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 674,46 грн
в 724 аптеках
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Аттенто® 20/5
Аттенто® 20/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 623,14 грн
в 580 аптеках
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Севікар
Севікар
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер №28
Зентіва
від 615,00 грн
в 370 аптеках
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Севікар
Севікар
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер №28
Зентіва
від 569,44 грн
в 347 аптеках
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Аттенто® 40/5
Аттенто® 40/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 5 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Немає в наявності
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