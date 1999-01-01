Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B01
Валсартан і амлодипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D B
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B01
Валсартан і амлодипін
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Діфорс 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
Асіно
від
181,49
грн
в 937 аптеках
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Діфорс 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
Асіно
від
221,80
грн
в 898 аптеках
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Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від
243,84
грн
в 886 аптеках
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Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від
174,00
грн
в 886 аптеках
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Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від
266,46
грн
в 885 аптеках
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Комбісарт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від
174,03
грн
в 848 аптеках
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Комбісарт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від
175,20
грн
в 809 аптеках
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Діфорс XL
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
Асіно
від
242,65
грн
в 768 аптеках
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Валмісар A 80/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
140,19
грн
в 453 аптеках
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Валмісар A 160/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
192,90
грн
в 413 аптеках
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Корсар® АМ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
Фармак
від
188,66
грн
в 373 аптеках
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Корсар® АМ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
Фармак
від
153,40
грн
в 371 аптеці
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Корсар® АМ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
Фармак
від
208,69
грн
в 328 аптеках
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Валмісар A 160/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
159,62
грн
в 97 аптеках
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Діфорс XL
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №10
Асіно
від
88,65
грн
в 5 аптеках інших міст
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Вазар А
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №28
Тева Україна
Немає в наявності
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Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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Acino
Alembic Pharmaceuticals Limited
Aurobindo Pharma
Macleods Pharmaceuticals Ltd
КРКА
Київський вітамінний завод
Микрохим
Мікрохім
Новартіс Фарма
Тева Украина
Фармак
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