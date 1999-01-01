Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B01

Валсартан і амлодипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D BБлокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B01Валсартан і амлодипін
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Діфорс 80
Діфорс 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
Асіно
від 181,49 грн
в 937 аптеках
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Діфорс 160
Діфорс 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
Асіно
від 221,80 грн
в 898 аптеках
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Валодіп
Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від 243,84 грн
в 886 аптеках
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Валодіп
Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від 174,00 грн
в 886 аптеках
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Валодіп
Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від 266,46 грн
в 885 аптеках
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Комбісарт
Комбісарт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від 174,03 грн
в 848 аптеках
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Комбісарт
Комбісарт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від 175,20 грн
в 809 аптеках
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Діфорс XL
Діфорс XL
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
Асіно
від 242,65 грн
в 768 аптеках
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Валмісар A 80/5
Валмісар A 80/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 140,19 грн
в 453 аптеках
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Валмісар A 160/10
Валмісар A 160/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 192,90 грн
в 413 аптеках
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Корсар® АМ
Корсар® АМ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
Фармак
від 188,66 грн
в 373 аптеках
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Корсар® АМ
Корсар® АМ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
Фармак
від 153,40 грн
в 371 аптеці
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Корсар® АМ
Корсар® АМ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
Фармак
від 208,69 грн
в 328 аптеках
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Валмісар A 160/5
Валмісар A 160/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 159,62 грн
в 97 аптеках
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Діфорс XL
Діфорс XL
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №10
Асіно
від 88,65 грн
в 5 аптеках інших міст
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Вазар А
Вазар А
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №28
Тева Україна
Немає в наявності
Валодіп
Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
Валодіп
Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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