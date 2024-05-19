Аттенто® 20/5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер, №28 - Київ (295259) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Басейна, 15
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