Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B07

Кандесартан та амлодіпін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D BБлокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B07Кандесартан та амлодіпін
Сортування: По популярності
Карзап®-А
Карзап®-А
Таблетки 8 мг + 5 мг блістер №28
Санофі
Немає в наявності
Карзап®-А
Карзап®-А
Таблетки 8 мг + 5 мг блістер №84
Санофі
Немає в наявності
Карзап®-А
Карзап®-А
Таблетки 16 мг + 10 мг блістер №28
Санофі
Немає в наявності
Карзап®-А
Карзап®-А
Таблетки 16 мг + 10 мг блістер №84
Санофі
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране