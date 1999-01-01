Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B07
Кандесартан та амлодіпін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D B
Блокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналів
C09D B07
Кандесартан та амлодіпін
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Карзап®-А
Таблетки 8 мг + 5 мг блістер №28
Санофі
Немає в наявності
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Карзап®-А
Таблетки 8 мг + 5 мг блістер №84
Санофі
Немає в наявності
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Карзап®-А
Таблетки 16 мг + 10 мг блістер №28
Санофі
Немає в наявності
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Карзап®-А
Таблетки 16 мг + 10 мг блістер №84
Санофі
Немає в наявності
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Дозування
8 мг + 5 мг
16 мг + 10 мг
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28
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