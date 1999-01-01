Київ
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C X

Інші капіляростабілізуючі засоби

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05CКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C XІнші капіляростабілізуючі засоби
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Квертин
Квертин
Таблетки жувальні 40 мг блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 94,56 грн
в 945 аптеках
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L-Лізину есцинат®
L-Лізину есцинат®
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 866,70 грн
в 912 аптеках
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Корвітин®
Корвітин®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон у касеті у пеналі №5
Борщагівський ХФЗ
від 901,25 грн
в 892 аптеках
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Цикло 3® форт
Цикло 3® форт
Капсули тверді блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 383,18 грн
в 869 аптеках
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Ескузан® Краплі
Ескузан® Краплі
Краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
esparma
від 136,87 грн
в 837 аптеках
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Кверцетин
Кверцетин
Гранули 0,04 г/1 г пакет 2 г №1
Борщагівський ХФЗ
від 13,41 грн
в 687 аптеках
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Емоксипін®
Емоксипін®
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл в пачці №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 349,65 грн
в 650 аптеках
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Ескузан® Лонг
Ескузан® Лонг
Капсули подовженої дії 50 мг №60
esparma
від 375,60 грн
в 541 аптеці
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Ескувен®
Ескувен®
Гель 1 % туба 50 г №1
Тернофарм
від 71,33 грн
в 534 аптеках
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Веноплант
Веноплант
Таблетки з відстроченим вивільненням №20
Швабе
від 230,80 грн
в 465 аптеках
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Ескулюс Композитум
Ескулюс Композитум
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 527,76 грн
в 432 аптеках
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Ескувіт®
Ескувіт®
Краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Галичфарм
від 73,60 грн
в 424 аптеках
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Кверцетин
Кверцетин
Гранули 0,04 г/1 г пакет 2 г №20
Борщагівський ХФЗ
від 290,26 грн
в 356 аптеках
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Ескувіт®
Ескувіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер в пачці №40
Галичфарм
від 137,00 грн
в 350 аптеках
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Офталек
Офталек
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
Лекхім-Харків
від 393,00 грн
в 284 аптеках
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Офталек
Офталек
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Лекхім-Харків
від 351,92 грн
в 38 аптеках
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Антитромб
Антитромб
Мазь 1 % туба 30 г №1
Лубнифарм
від 74,43 грн
в 19 аптеках
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Докси-Хем
Докси-Хем
Капсули 500 мг №30
Хемофарм
Немає в наявності
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