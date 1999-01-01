Київ
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C X
Інші капіляростабілізуючі засоби
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C X
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X03
Насіння кінського каштану
C05C X08**
Есцин
C05C X10**
Різні препарати
C05C X51**
Есцин, комбінації
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Квертин
Таблетки жувальні 40 мг блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
94,56
грн
в 945 аптеках
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L-Лізину есцинат®
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від
866,70
грн
в 912 аптеках
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Корвітин®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон у касеті у пеналі №5
Борщагівський ХФЗ
від
901,25
грн
в 892 аптеках
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Цикло 3® форт
Капсули тверді блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
383,18
грн
в 869 аптеках
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Ескузан® Краплі
Краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
esparma
від
136,87
грн
в 837 аптеках
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Кверцетин
Гранули 0,04 г/1 г пакет 2 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
13,41
грн
в 687 аптеках
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Емоксипін®
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл в пачці №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
349,65
грн
в 650 аптеках
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Ескузан® Лонг
Капсули подовженої дії 50 мг №60
esparma
від
375,60
грн
в 541 аптеці
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Ескувен®
Гель 1 % туба 50 г №1
Тернофарм
від
71,33
грн
в 534 аптеках
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Веноплант
Таблетки з відстроченим вивільненням №20
Швабе
від
230,80
грн
в 465 аптеках
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Ескулюс Композитум
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
527,76
грн
в 432 аптеках
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Ескувіт®
Краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Галичфарм
від
73,60
грн
в 424 аптеках
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Кверцетин
Гранули 0,04 г/1 г пакет 2 г №20
Борщагівський ХФЗ
від
290,26
грн
в 356 аптеках
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Ескувіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер в пачці №40
Галичфарм
від
137,00
грн
в 350 аптеках
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Офталек
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
Лекхім-Харків
від
393,00
грн
в 284 аптеках
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Офталек
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Лекхім-Харків
від
351,92
грн
в 38 аптеках
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Антитромб
Мазь 1 % туба 30 г №1
Лубнифарм
від
74,43
грн
в 19 аптеках
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Докси-Хем
Капсули 500 мг №30
Хемофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
гран.
капс.
капс. подовж. дії
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крап.
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ліофіл. д/р-ну д/ін.
мазь
р-н д/ін.
р-н орал.
табл. в/плівк. обол.
табл. жув.
табл. з відсрочен. вивільн.
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Дозування
0.04 г/1 г
0.5 г
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1 мг/мл
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20 мг
40 мг
50 мг
500 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 5 мл
блістер
пакет 2 г
туба 30 г
туба 50 г
фл.
фл. з крапельн. 20 мл
фл. з пробкою-крапельницею 25 мл
фл.-крапельн. 25 мл
фл.-крапельн. 30 мл
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Виробник
Hemofarm
Sandoz
Schwabe
esparma
Киевский витаминный завод
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Лекхім
Лубнифарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Українська фармацевтична компанія
Хеель
Юнифарма
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