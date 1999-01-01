Київ
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X08**

Есцин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05CКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C XІнші капіляростабілізуючі засоби
C05C X08**Есцин
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L-Лізину есцинат®
L-Лізину есцинат®
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 866,70 грн
в 912 аптеках
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Ескузан® Лонг
Ескузан® Лонг
Капсули подовженої дії 50 мг №60
esparma
від 375,60 грн
в 541 аптеці
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Ескувен®
Ескувен®
Гель 1 % туба 50 г №1
Тернофарм
від 71,33 грн
в 534 аптеках
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Ескувіт®
Ескувіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер в пачці №40
Галичфарм
від 137,00 грн
в 350 аптеках
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Венітан®
Венітан®
Гель 1 % туба 50 г №1
Sandoz
Немає в наявності
Ескувен®
Ескувен®
Гель 1 % туба 30 г №1
Тернофарм
Немає в наявності
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