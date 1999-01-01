Київ
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X08**
Есцин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C X
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X08**
Есцин
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L-Лізину есцинат®
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від
866,70
грн
в 912 аптеках
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Ескузан® Лонг
Капсули подовженої дії 50 мг №60
esparma
від
375,60
грн
в 541 аптеці
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Ескувен®
Гель 1 % туба 50 г №1
Тернофарм
від
71,33
грн
в 534 аптеках
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Ескувіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер в пачці №40
Галичфарм
від
137,00
грн
в 350 аптеках
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Венітан®
Гель 1 % туба 50 г №1
Sandoz
Немає в наявності
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Ескувен®
Гель 1 % туба 30 г №1
Тернофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
капс. подовж. дії
р-н д/ін.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
1 %
1 мг/мл
40 мг
50 мг
Пакування
амп. 5 мл
блістер
туба 30 г
туба 50 г
Кількість штук в упаковці
1
10
30
40
60
Виробник
Sandoz
esparma
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Юнифарма
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