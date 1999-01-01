Київ
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X03

Насіння кінського каштану

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05CКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C XІнші капіляростабілізуючі засоби
C05C X03Насіння кінського каштану
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Веноплант
Веноплант
Таблетки з відстроченим вивільненням №20
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