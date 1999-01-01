Київ
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X03
Насіння кінського каштану
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C X
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X03
Насіння кінського каштану
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Веноплант
Таблетки з відстроченим вивільненням №20
Швабе
від
230,80
грн
в 465 аптеках
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Форма випуску
табл. в/плівк. обол.
табл. з відсрочен. вивільн.
Дозування
20 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
20
40
Виробник
Schwabe
Киевский витаминный завод
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