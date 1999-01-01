Київ
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X10**

Різні препарати

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05CКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C XІнші капіляростабілізуючі засоби
C05C X10**Різні препарати
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Квертин
Квертин
Таблетки жувальні 40 мг блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 94,56 грн
в 945 аптеках
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Корвітин®
Корвітин®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон у касеті у пеналі №5
Борщагівський ХФЗ
від 901,25 грн
в 892 аптеках
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Цикло 3® форт
Цикло 3® форт
Капсули тверді блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 383,18 грн
в 869 аптеках
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Кверцетин
Кверцетин
Гранули 0,04 г/1 г пакет 2 г №1
Борщагівський ХФЗ
від 13,41 грн
в 687 аптеках
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Емоксипін®
Емоксипін®
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл в пачці №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 349,65 грн
в 650 аптеках
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Ескулюс Композитум
Ескулюс Композитум
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 527,76 грн
в 432 аптеках
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Кверцетин
Кверцетин
Гранули 0,04 г/1 г пакет 2 г №20
Борщагівський ХФЗ
від 290,26 грн
в 356 аптеках
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Офталек
Офталек
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
Лекхім-Харків
від 393,00 грн
в 284 аптеках
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Офталек
Офталек
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Лекхім-Харків
від 351,92 грн
в 38 аптеках
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Антитромб
Антитромб
Мазь 1 % туба 30 г №1
Лубнифарм
від 74,43 грн
в 19 аптеках
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Докси-Хем
Докси-Хем
Капсули 500 мг №30
Хемофарм
Немає в наявності
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