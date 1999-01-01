Київ
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X10**
Різні препарати
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C X
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X10**
Різні препарати
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Квертин
Таблетки жувальні 40 мг блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
94,56
грн
в 945 аптеках
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Корвітин®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон у касеті у пеналі №5
Борщагівський ХФЗ
від
901,25
грн
в 892 аптеках
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Цикло 3® форт
Капсули тверді блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
383,18
грн
в 869 аптеках
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Кверцетин
Гранули 0,04 г/1 г пакет 2 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
13,41
грн
в 687 аптеках
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Емоксипін®
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл в пачці №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
349,65
грн
в 650 аптеках
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Ескулюс Композитум
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
527,76
грн
в 432 аптеках
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Кверцетин
Гранули 0,04 г/1 г пакет 2 г №20
Борщагівський ХФЗ
від
290,26
грн
в 356 аптеках
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Офталек
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
Лекхім-Харків
від
393,00
грн
в 284 аптеках
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Офталек
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Лекхім-Харків
від
351,92
грн
в 38 аптеках
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Антитромб
Мазь 1 % туба 30 г №1
Лубнифарм
від
74,43
грн
в 19 аптеках
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Докси-Хем
Капсули 500 мг №30
Хемофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
гран.
капс.
капс. тверд.
крап. орал.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
мазь
р-н д/ін.
р-н орал.
табл. жув.
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Дозування
0.04 г/1 г
0.5 г
1 %
10 мг/мл
40 мг
500 мг
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Пакування
амп. 1 мл
блістер
пакет 2 г
туба 30 г
фл.
фл. з пробкою-крапельницею 25 мл
фл.-крапельн. 30 мл
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Кількість штук в упаковці
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30
Виробник
Hemofarm
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Лекхім
Лубнифарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Українська фармацевтична компанія
Хеель
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