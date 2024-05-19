Антитромб мазь 1 % туба 30 г, №1 - Київ (49630) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 26
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27