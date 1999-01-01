Київ
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X51**
Есцин, комбінації
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C X
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X51**
Есцин, комбінації
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Ескузан® Краплі
Краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
esparma
від
136,87
грн
в 837 аптеках
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Ескувіт®
Краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Галичфарм
від
73,60
грн
в 424 аптеках
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Форма випуску
крап.
крап. орал.
Пакування
фл. з крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 25 мл
Виробник
esparma
Корпорация Артериум
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