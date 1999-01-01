Київ
Інші капіляростабілізуючі засоби
C05C X51**

Есцин, комбінації

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05CКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C XІнші капіляростабілізуючі засоби
C05C X51**Есцин, комбінації
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Ескузан® Краплі
Ескузан® Краплі
Краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
esparma
від 136,87 грн
в 837 аптеках
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Ескувіт®
Ескувіт®
Краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Галичфарм
від 73,60 грн
в 424 аптеках
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