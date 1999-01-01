Київ
НЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ
C03B A
Сульфаміди, прості препарати
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C03
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03B
НЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ
C03B A
Сульфаміди, прості препарати
C03B A04
Хлорталідон
C03B A10
Ксипамід
C03B A11
Індапамід
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Арифон® Ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №30
Серв'є
від
156,55
грн
в 944 аптеках
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Індопрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
74,11
грн
в 924 аптеках
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Індап®
Таблетки 2,5 мг блістер у картонній коробці №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
129,06
грн
в 804 аптеках
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Індапамід-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Астрафарм
від
85,67
грн
в 783 аптеках
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Індапамід-Тева SR
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №30
Тева Україна
від
78,81
грн
в 746 аптеках
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Іпамід
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
61,13
грн
в 733 аптеках
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Індапен
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Польфарма
від
154,63
грн
в 683 аптеках
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Індапен SR
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1,5 мг блістер №30
Польфарма
від
133,00
грн
в 667 аптеках
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Таклор®
Таблетки 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
131,94
грн
в 646 аптеках
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Ксипогама®
Таблетки 20 мг №30
Вьорваг Фарма
від
320,58
грн
в 452 аптеках
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Таліпрес® Асіно
Таблетки 50 мг блістер №30
Асіно Україна
від
111,33
грн
в 332 аптеках
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Равел® SR
Таблетки пролонгованої дії 1,5 мг блістер №60
КРКА
від
407,81
грн
в 320 аптеках
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Дихлор-25
Таблетки 25 мг блістер №30
Іпка
від
60,83
грн
в 316 аптеках
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Равел® SR
Таблетки пролонгованої дії 1,5 мг блістер №30
КРКА
від
234,11
грн
в 309 аптеках
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Таліпрес® Асіно
Таблетки 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від
108,45
грн
в 183 аптеках
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Ксипогама®
Таблетки 10 мг №30
Вьорваг Фарма
від
213,90
грн
в 64 аптеках
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Індапамід-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер тм а+ №30
Астрафарм
від
70,50
грн
в 12 аптеках інших міст
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Індапамід-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер тм solution pharm №30
Астрафарм
від
94,80
грн
в 6 аптеках
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Індап®
Капсули 2,5 мг блістер №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
153,00
грн
в 2 аптеках
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табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
табл., в/о, з модиф. вивільн.
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Hemofarm
IPCA
PRO.MED.CS Praha a.s.
Woerwag Pharma
Іпка
Артеріум Лтд
Астрафарм
Асіно Україна
Брюфармекспорт
Вьорваг Фарма
КРКА
Київський вітамінний завод
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Серв'є
Тева Україна
Хемофарм
ратіофарм
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