Київ
НЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ
C03B A

Сульфаміди, прості препарати

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C03СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03BНЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ
C03B AСульфаміди, прості препарати
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Арифон® Ретард
Арифон® Ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №30
Серв'є
від 156,55 грн
в 944 аптеках
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Індопрес
Індопрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 74,11 грн
в 924 аптеках
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Індап®
Індап®
Таблетки 2,5 мг блістер у картонній коробці №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 129,06 грн
в 804 аптеках
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Індапамід-Астрафарм
Індапамід-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Астрафарм
від 85,67 грн
в 783 аптеках
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Індапамід-Тева SR
Індапамід-Тева SR
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №30
Тева Україна
від 78,81 грн
в 746 аптеках
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Іпамід
Іпамід
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 61,13 грн
в 733 аптеках
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Індапен
Індапен
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Польфарма
від 154,63 грн
в 683 аптеках
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Індапен SR
Індапен SR
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1,5 мг блістер №30
Польфарма
від 133,00 грн
в 667 аптеках
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Таклор®
Таклор®
Таблетки 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 131,94 грн
в 646 аптеках
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Ксипогама®
Ксипогама®
Таблетки 20 мг №30
Вьорваг Фарма
від 320,58 грн
в 452 аптеках
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Таліпрес® Асіно
Таліпрес® Асіно
Таблетки 50 мг блістер №30
Асіно Україна
від 111,33 грн
в 332 аптеках
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Равел® SR
Равел® SR
Таблетки пролонгованої дії 1,5 мг блістер №60
КРКА
від 407,81 грн
в 320 аптеках
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Дихлор-25
Дихлор-25
Таблетки 25 мг блістер №30
Іпка
від 60,83 грн
в 316 аптеках
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Равел® SR
Равел® SR
Таблетки пролонгованої дії 1,5 мг блістер №30
КРКА
від 234,11 грн
в 309 аптеках
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Таліпрес® Асіно
Таліпрес® Асіно
Таблетки 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від 108,45 грн
в 183 аптеках
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Ксипогама®
Ксипогама®
Таблетки 10 мг №30
Вьорваг Фарма
від 213,90 грн
в 64 аптеках
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Індапамід-Астрафарм
Індапамід-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер тм а+ №30
Астрафарм
від 70,50 грн
в 12 аптеках інших міст
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Індапамід-Астрафарм
Індапамід-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер тм solution pharm №30
Астрафарм
від 94,80 грн
в 6 аптеках
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Індап®
Індап®
Капсули 2,5 мг блістер №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 153,00 грн
в 2 аптеках
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