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Арифон® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер, №30 - Київ (19787) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1177 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
170,47
Економія: -18,79 грн
151,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3), блістер (1)
219,70
Економія: -68,10 грн
151,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
219,70
Економія: -68,10 грн
151,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
156,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
173,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5), блістер (1)
173,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
157,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (16), блістер (1)
173,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
220,80
Економія: -69,20 грн
151,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
171,50
Економія: -19,82 грн
151,68 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
236,00
Економія: -68,50 грн
167,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
157,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3)
174,16 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
236,00
Економія: -69,20 грн
166,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (1)
219,70
Економія: -68,10 грн
151,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
219,70
Економія: -68,10 грн
151,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
219,70
Економія: -68,10 грн
151,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (4), блістер (1)
177,78
Економія: -22,24 грн
155,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (9), блістер (1)
173,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
219,20
Економія: -67,60 грн
151,60 грн