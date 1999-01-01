Київ
Сульфаміди, прості препарати
C03B A04

Хлорталідон

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C03СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03BНЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ
C03B AСульфаміди, прості препарати
C03B A04Хлорталідон
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Таклор®
Таклор®
Таблетки 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 131,94 грн
в 646 аптеках
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Таліпрес® Асіно
Таліпрес® Асіно
Таблетки 50 мг блістер №30
Асіно Україна
від 111,33 грн
в 332 аптеках
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Дихлор-25
Дихлор-25
Таблетки 25 мг блістер №30
Іпка
від 60,83 грн
в 316 аптеках
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Таліпрес® Асіно
Таліпрес® Асіно
Таблетки 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від 108,45 грн
в 183 аптеках
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