Київ
Сульфаміди, прості препарати
C03B A04
Хлорталідон
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C03
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03B
НЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ
C03B A
Сульфаміди, прості препарати
C03B A04
Хлорталідон
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Таклор®
Таблетки 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
131,94
грн
в 646 аптеках
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Таліпрес® Асіно
Таблетки 50 мг блістер №30
Асіно Україна
від
111,33
грн
в 332 аптеках
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Дихлор-25
Таблетки 25 мг блістер №30
Іпка
від
60,83
грн
в 316 аптеках
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Таліпрес® Асіно
Таблетки 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від
108,45
грн
в 183 аптеках
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Дозування
25 мг
50 мг
Кількість штук в упаковці
10
30
Виробник
IPCA
Іпка
Артеріум Лтд
Асіно Україна
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