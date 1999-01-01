Київ
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03B
НЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C03
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03B
НЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ
C03B A
Сульфаміди, прості препарати
C03B X
Інші нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
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Арифон® Ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №30
Серв'є
від
156,55
грн
в 944 аптеках
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Індопрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
74,11
грн
в 924 аптеках
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Індап®
Таблетки 2,5 мг блістер у картонній коробці №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
129,06
грн
в 804 аптеках
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Індапамід-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Астрафарм
від
85,67
грн
в 783 аптеках
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Індапамід-Тева SR
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №30
Тева Україна
від
78,81
грн
в 746 аптеках
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Іпамід
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
61,13
грн
в 733 аптеках
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Нирковий чай
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
67,40
грн
в 724 аптеках
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Індапен
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Польфарма
від
154,63
грн
в 683 аптеках
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Хвоща польового трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
43,00
грн
в 671 аптеці
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Індапен SR
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1,5 мг блістер №30
Польфарма
від
133,00
грн
в 667 аптеках
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Таклор®
Таблетки 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
131,94
грн
в 646 аптеках
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Пол-Пала
Трава 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
46,47
грн
в 631 аптеці
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Нирковий чай
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
61,93
грн
в 617 аптеках
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Мучниці листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
72,79
грн
в 564 аптеках
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Мучниці листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
63,52
грн
в 553 аптеках
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Мучниці листя
Листя 2 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
74,45
грн
в 528 аптеках
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Мучниці листя
Листя 2 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від
71,23
грн
в 511 аптеці
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Ксипогама®
Таблетки 20 мг №30
Вьорваг Фарма
від
320,58
грн
в 452 аптеках
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Берези бруньки
Бруньки 20 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
43,40
грн
в 417 аптеках
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Березові бруньки
Бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
70,37
грн
в 374 аптеках
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Форма випуску
бруньки
капс.
крап. орал.
листя
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
табл., в/о, з модиф. вивільн.
трава
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Дозування
1.5 г
1.5 мг
2 г
2.5 мг
10 г
10 мг
20 г
20 мг
25 мг
40 г
40 мг
50 г
50 мг
100 г
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Пакування
блістер
пакет
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фл.-крапельн. 30 мл
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Виробник
Guna
Hemofarm
IPCA
PRO.MED.CS Praha a.s.
Woerwag Pharma
Іпка
Артеріум Лтд
Астрафарм
Асіно Україна
Брюфармекспорт
Вьорваг Фарма
Віола
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
КРКА
Київський вітамінний завод
Лубнифарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Серв'є
Тева Україна
Тернофарм
Хемофарм
ратіофарм
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