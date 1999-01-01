Київ
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03B

НЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C03СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03BНЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ
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Арифон® Ретард
Арифон® Ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №30
Серв'є
від 156,55 грн
в 944 аптеках
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Індопрес
Індопрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 74,11 грн
в 924 аптеках
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Індап®
Індап®
Таблетки 2,5 мг блістер у картонній коробці №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 129,06 грн
в 804 аптеках
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Індапамід-Астрафарм
Індапамід-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Астрафарм
від 85,67 грн
в 783 аптеках
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Індапамід-Тева SR
Індапамід-Тева SR
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №30
Тева Україна
від 78,81 грн
в 746 аптеках
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Іпамід
Іпамід
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 61,13 грн
в 733 аптеках
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Нирковий чай
Нирковий чай
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 67,40 грн
в 724 аптеках
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Індапен
Індапен
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Польфарма
від 154,63 грн
в 683 аптеках
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Хвоща польового трава
Хвоща польового трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 43,00 грн
в 671 аптеці
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Індапен SR
Індапен SR
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1,5 мг блістер №30
Польфарма
від 133,00 грн
в 667 аптеках
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Таклор®
Таклор®
Таблетки 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 131,94 грн
в 646 аптеках
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Пол-Пала
Пол-Пала
Трава 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 46,47 грн
в 631 аптеці
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Нирковий чай
Нирковий чай
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 61,93 грн
в 617 аптеках
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Мучниці листя
Мучниці листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 72,79 грн
в 564 аптеках
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Мучниці листя
Мучниці листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 63,52 грн
в 553 аптеках
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Мучниці листя
Мучниці листя
Листя 2 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 74,45 грн
в 528 аптеках
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Мучниці листя
Мучниці листя
Листя 2 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від 71,23 грн
в 511 аптеці
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Ксипогама®
Ксипогама®
Таблетки 20 мг №30
Вьорваг Фарма
від 320,58 грн
в 452 аптеках
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Берези бруньки
Берези бруньки
Бруньки 20 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 43,40 грн
в 417 аптеках
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Березові бруньки
Березові бруньки
Бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 70,37 грн
в 374 аптеках
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