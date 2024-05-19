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Адвокард® таблетки блістер в пачці, №30 - Київ (97973) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1089 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
121,99
Економія: -16,03 грн
105,96 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
136,60
Економія: -30,60 грн
106,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), блістер (2)
136,60
Економія: -30,60 грн
106,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
110,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: блістер (2)
122,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20), блістер (1)
121,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (4), блістер (2)
110,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (36)
121,83 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
136,60
Економія: -30,60 грн
106,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
122,99
Економія: -17,03 грн
105,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3), блістер (2)
110,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: блістер (2)
121,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
136,60
Економія: -30,60 грн
106,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
119,23 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
136,60
Економія: -30,60 грн
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), блістер (1)
124,43
Економія: -15,49 грн
108,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3), блістер (1)
121,83 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
136,60
Економія: -30,60 грн
106,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1), блістер (2)
121,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
141,60
Економія: -41,52 грн
100,08 грн