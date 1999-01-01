Київ
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E X
Різні комбіновані кардіологічні препарати
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E X
Різні комбіновані кардіологічні препарати
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Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №80
Київський вітамінний завод
від
98,00
грн
в 983 аптеках
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Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №30
Київський вітамінний завод
від
39,90
грн
в 962 аптеках
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Кратал
Таблетки блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від
108,09
грн
в 956 аптеках
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Трикардин серцеві краплі
Краплі оральні флакон скляний 50 мл з пробкою-крапельницею №1
Тернофарм
від
41,20
грн
в 925 аптеках
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Трикардин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Юніфарма
від
54,89
грн
в 924 аптеках
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Кратал
Таблетки контейнер в пачці №60
Борщагівський ХФЗ
від
253,47
грн
в 901 аптеці
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Адвокард®
Таблетки блістер в пачці №30
ФарКоС
від
105,08
грн
в 873 аптеках
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Краплі Зеленіна
Краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
17,52
грн
в 834 аптеках
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Трикардин серцеві краплі
Краплі оральні флакон скляний 25 мл з пробкою-крапельницею №1
Тернофарм
від
29,89
грн
в 801 аптеці
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Тонгінал®
Краплі оральні флакон з крапельним дозатором 50 мл №1
Перріго Україна
від
414,15
грн
в 666 аптеках
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Пумпан®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від
265,29
грн
в 587 аптеках
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Пумпан®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від
91,44
грн
в 562 аптеках
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Кардіофіт
Настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
від
98,00
грн
в 559 аптеках
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Валідол-Дарниця
Таблетки 60 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
14,19
грн
в 546 аптеках
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Тіворель аспартат
Розчин оральний пляшка полімерна 100 мл з мірним стаканчиком №1
Юрія-Фарм
від
395,00
грн
в 544 аптеках
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Тонгінал®
Краплі оральні флакон з крапельним дозатором 20 мл №1
Перріго Україна
від
260,49
грн
в 511 аптеці
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Кралонін
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
459,68
грн
в 470 аптеках
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Кардiовiол® серцеві краплі
Краплі оральні флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Віола
від
68,21
грн
в 467 аптеках
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Ангіо-Ін'Єль
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
372,56
грн
в 448 аптеках
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Валідол®
Таблетки сублінгвальні 0,06 г блістер №10
Фармак
від
13,78
грн
в 437 аптеках
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1
2
3
Форма випуску
гран.
капс. м'які
крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
ліофіл. д/емул. д/ін.
настоянка складна
р-н д/ін.
р-н орал.
сироп
табл.
табл. в/плівк. обол.
табл. сублінгв.
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Дозування
0.1 г
0.06 г
60 мг
Пакування
амп. 1.1 мл
амп. 2.2 мл
амп. 5 мл
банка 100 мл
блістер
блістер у пачці
контейнер
контурн. чарунк. уп.
пенал 10 г
пляшка
пляшка полімерн. 100 мл
пляшка полімерн. 200 мл
фл.
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. з крап. дозатором 20 мл
фл. з крап. дозатором 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 25 мл
фл. з пробкою-крапельницею 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
фл. скляний 25 мл
фл. скляний 50 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 25 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фл.-крапельн. 50 мл
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Кількість штук в упаковці
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12
20
30
40
48
50
60
80
100
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Виробник
Биолек
Біолік Фарма
Віола
Дарница
Дарниця ФФ
Здоровье
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Лубнифарм
Лубныфарм
НГС
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Тернофарм
Украинская фармацевтическая компания
ФарКоС
ФарКоС ФФ
Фармак
Фитофарм
Хеель
Эйм
Юніфарма
Юрія-Фарм
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