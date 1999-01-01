Київ
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E X

Різні комбіновані кардіологічні препарати

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01EІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E XРізні комбіновані кардіологічні препарати
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Корвалмент®
Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №80
Київський вітамінний завод
від 98,00 грн
в 983 аптеках
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Корвалмент®
Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №30
Київський вітамінний завод
від 39,90 грн
в 962 аптеках
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Кратал
Кратал
Таблетки блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від 108,09 грн
в 956 аптеках
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Трикардин серцеві краплі
Трикардин серцеві краплі
Краплі оральні флакон скляний 50 мл з пробкою-крапельницею №1
Тернофарм
від 41,20 грн
в 925 аптеках
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Трикардин
Трикардин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Юніфарма
від 54,89 грн
в 924 аптеках
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Кратал
Кратал
Таблетки контейнер в пачці №60
Борщагівський ХФЗ
від 253,47 грн
в 901 аптеці
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Адвокард®
Адвокард®
Таблетки блістер в пачці №30
ФарКоС
від 105,08 грн
в 873 аптеках
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Краплі Зеленіна
Краплі Зеленіна
Краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 17,52 грн
в 834 аптеках
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Трикардин серцеві краплі
Трикардин серцеві краплі
Краплі оральні флакон скляний 25 мл з пробкою-крапельницею №1
Тернофарм
від 29,89 грн
в 801 аптеці
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Тонгінал®
Тонгінал®
Краплі оральні флакон з крапельним дозатором 50 мл №1
Перріго Україна
від 414,15 грн
в 666 аптеках
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Пумпан®
Пумпан®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від 265,29 грн
в 587 аптеках
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Пумпан®
Пумпан®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від 91,44 грн
в 562 аптеках
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Кардіофіт
Кардіофіт
Настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
від 98,00 грн
в 559 аптеках
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Валідол-Дарниця
Валідол-Дарниця
Таблетки 60 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 14,19 грн
в 546 аптеках
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Тіворель аспартат
Тіворель аспартат
Розчин оральний пляшка полімерна 100 мл з мірним стаканчиком №1
Юрія-Фарм
від 395,00 грн
в 544 аптеках
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Тонгінал®
Тонгінал®
Краплі оральні флакон з крапельним дозатором 20 мл №1
Перріго Україна
від 260,49 грн
в 511 аптеці
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Кралонін
Кралонін
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 459,68 грн
в 470 аптеках
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Кардiовiол® серцеві краплі
Кардiовiол® серцеві краплі
Краплі оральні флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Віола
від 68,21 грн
в 467 аптеках
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Ангіо-Ін'Єль
Ангіо-Ін'Єль
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 372,56 грн
в 448 аптеках
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Валідол®
Валідол®
Таблетки сублінгвальні 0,06 г блістер №10
Фармак
від 13,78 грн
в 437 аптеках
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