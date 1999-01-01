Київ
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E A

Простагландини

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01EІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E AПростагландини
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Вазапрокс-альфа
Вазапрокс-альфа
Порошок для розчину для інфузій 20 мкг флакон скляний №10
SAF INVEST Ltd
від 6307,30 грн
в 323 аптеках
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Вазапростан®
Вазапростан®
Порошок для розчину для інфузій 20 мкг ампула №10
Амдіфарм Лімітед Ірландiя
від 8101,00 грн
в 51 аптеці
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Вазапростан®
Вазапростан®
Порошок для розчину для інфузій 60 мкг ампула №10
Амдіфарм Лімітед Ірландiя
від 16326,70 грн
в 2 аптеках
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Вазостенон
Вазостенон
Концентрат для приготування розчину для інфузій 20 мкг/мл ампула 1 мл у картонній упаковці №5
AS Kevelt
Немає в наявності
Вазостенон
Вазостенон
Концентрат для приготування розчину для інфузій 20 мкг/мл ампула 1 мл у картонній упаковці №10
AS Kevelt
Немає в наявності
Вазостенон
Вазостенон
Концентрат для приготування розчину для інфузій 20 мкг/мл ампула 1 мл у картонній упаковці №20
AS Kevelt
Немає в наявності
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