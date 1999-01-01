Київ
НЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
C01C A
Адренергічні та допамінергічні препарати
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01C
НЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
C01C A
Адренергічні та допамінергічні препарати
C01C A03
Норепінефрин
C01C A04
Допамін
C01C A06
Фенілефрин
C01C A07
Добутамін
C01C A24
Епінефрин
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Мезатон
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
54,30
грн
в 642 аптеках
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Адреналін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
119,75
грн
в 569 аптеках
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Адреналін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
76,39
грн
в 561 аптеці
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Дофамін-Дарниця
Концентрат для розчину для інфузій 40 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
286,32
грн
в 353 аптеках
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Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл у блістерах №10
Лаб. Агетан
від
1813,22
грн
в 311 аптеці
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Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл у блістерах №10
Лаб. Агетан
від
1706,60
грн
в 302 аптеках
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Адреналін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка №10
Корпорація Здоров'я
від
81,59
грн
в 7 аптеках
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Добутамін Адмеда
Розчин для інфузій 250 мг/50 мл флакон 50 мл №1
Адмеда Арцнайміттель
від
454,00
грн
в 4 аптеках
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Дофамін-Дарниця
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
715,08
грн
в 1 аптеці інших міст
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Клебутам®
Концентрат для розчину для інфузій 250 мг/20 мл ампула 20 мл №10
Ворвартс Фарма
від
3225,80
грн
в 1 аптеці інших міст
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Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 4 мл №10
Кальцекс
від
1027,84
грн
в 1 аптеці інших міст
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Епіпен
Розчин для ін'єкцій 0,3 мг/0,3 мл (доза) попередньо наповнена ручка 2 мл №1
Viatris
Немає в наявності
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Епіпен Юніор
Розчин для ін'єкцій 0,15 мг/доза попередньо наповнена ручка 2 мл №1
Віатріс Хелскеа Лімітед
Немає в наявності
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Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 8 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
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Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 10 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
Дозування
0.3 мг/0,3 мл (доза)
0.15 мг/доза
0.18 %
1 мг/мл
1.8 мг/мл
2 мг/мл
5 мг/мл
10 мг/мл
40 мг/мл
200 мг
250 мг/20 мл
250 мг/50 мл
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
амп. 8 мл
амп. 10 мл
амп. 20 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 4 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 8 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 10 мл
попер. наповн. ручка 2 мл
фл. 50 мл
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Кількість штук в упаковці
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5
10
Виробник
Viatris
Адмеда Арцнайміттель
Ворвартс Фарма
Віатріс Хелскеа Лімітед
Дарниця ФФ
Кальцекс
Корпорація Здоров'я
Лаб. Агетан
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